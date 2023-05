Los rituales de la realeza ante la coronación del rey Carlos III

La coronación de reyes y reinas tiene en el Reino Unido una tradición de casi 1000 años. Durante ese tiempo, muchos rituales surgieron y alguno de ellos son tan antiguos como la propia ceremonia, mientras otros son bastante modernos. Y estos rituales son los que harán parte de la coronación de Carlos III y su esposa Camila.

¿Por qué se celebra la coronación el 6 de mayo?

La fecha de la coronación fue elegida por la familia real y por el gobierno británico. Sin embargo, no se ha dado una explicación oficial de esta decisión. La prensa británica afirma que la fecha de la coronación podría deberse a conexiones personales del rey con ese día. Por ejemplo, el 6 de mayo es el aniversario de la muerte de su tatarabuelo, el rey Eduardo VII, fallecido en 1910. También es el cumpleaños de su nieto Archie, hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle. ¿Habrá sido buena idea opacar el cumpleaños de su propio nieto? Quizá no, ya que Meghan ni su nieto viajarán a la coronación. Segura es la asistencia de Harry, quien oficialmente dejó la familia real. Sin embargo, no se sentará en primera fila durante la ceremonia, como el resto de la familia real y no se ha confirmado su asistencia al concierto real.

¿Por qué fue elegida la Abadía de Westminster?

La catedral tiene una larga tradición. Desde 1066, después de que Guillermo el conquistador tomara Inglaterra con su ejército, se han celebrado 38 ceremonias. Allí fue coronada también Isabel II, su madre, el 2 de junio de 1953. La Abadía de Westminster es también un lugar importante de ceremonias religiosas a las que la realeza asiste.

¿Qué corona llevará el rey en su coronación?

El rey Carlos II escogió la “corona eduardiana”. Es la más antigua de las coronas reales británicas, fue fabricada en 1661 y fue lucida por primera vez por el rey Carlos II. La corona reemplazó a la corona medieval tras su destrucción. Según el Royal Collection Trust, la corona pesa unos dos kilos, está adornada con rubíes, amatistas, zafiros y está hecha de oro puro. Se estima su valor en casi 40 millones de dólares.

La corona eduardiana la llevó antes que Carlos su madre Isabel II.

¿Y qué corona llevará la reina?

Con el beneplácito de la difunta reina Isabel II, Camila será nombrada reina y no simplemente consorte real. Lucirá la corona de la reina María, consorte del rey Jorge V, que fue fabricada para la coronación de 1911. Según el diario británico The Guardian, será la primera vez que se “reutilizará” una corona desde el siglo XVIII.

La corona no llevará el diamante Koh-i-Noor, el cual ha sido foco de polémica porque llegó a manos de la familia real británica en circunstancias dudosas. Y ya India, Pakistán, Afganistán e Irán han pedido al Reino Unido su devolución.

¿Y los souvenirs?

No hay celebración real sin el correspondiente mercadeo: los fans de la realeza pueden comprar, por ejemplo, paños de cocina, monedas especiales e imanes de nevera para conmemorar la coronación del rey Carlos III. Incluso, el rosto del nuevo rey se encuentra en empaques de galletas británicas. Sin embargo, los medios británicos estiman que en este evento se producirán muchos menos souvenirs en comparación con la boda del príncipe Harry Meghan Markle, por ejemplo.

¿Y que habrá para el almuerzo?

El tradicional almuerzo de la coronación tendrá lugar el fin de semana. No se trata de una iniciativa de la realeza, sino de “grandes almuerzos” autoorganizados por comunidades, clubes, amigos, familias y vecinos para celebrar la coronación de su rey. El dinero que se recauda se dona normalmente para causas benéficas.

Sin embargo, se necesita un aporte de la familia real para que sea un éxito: el rey Carlos III y la reina Camila han sugerido ya recetas como el “quiche de la coronación”. Un plato práctico, económico y que se puede servir frío o caliente. La pareja real recomienda la quiche “de espinacas, habas y estragón fresco” acompañada con una ensalada y papas hervidas.

¿Qué artistas están invitados al concierto de la coronación?

El domingo (07.05.2023) habrá un concierto en el castillo de Winsdor, donde se esperan artistas como Lionel Richie, Katy Perry y Andrea Bocelli quien cantará a dúo con su colega Sir Bryn Terfel. También estarán el grupo de pop británico “Take that” (sin Robbie Williams, ni Jason Orange), la cantautora Freya Ridings y el compositor galés de soul Alexis Ffrench, entre otros.

