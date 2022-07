Los riesgos de la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán

DW: Nancy Pelosi ha dejado abierta la posibilidad de visitar Taiwán. ¿Por qué?

Zack Cooper: Supongo que es porque se quiere dejar la puerta abierta a esa posibilidad, pero, a estas alturas, creo que está bastante claro que va a ir Taiwán. Me sorprendería mucho si no lo hiciera.

Desde el punto de vista estadounidense ¿cuáles son los riesgos?

Hay unos cuantos. Lo primero, déjeme decir que Pelosi tiene todo el derecho de ir a Taiwán. Sobre eso no hay duda alguna. No hay ninguna ley o medida estadounidense que lo prohíba. Sin embargo, creo que el riesgo no es la visita en sí, sino la sensación de Beijing de que Estados Unidos anda recortando elementos del statu quo, cuestiones de entendimiento sobre las políticas estadounidense y china concernientes a Taiwán.

Por un lado, tenemos a Joe Biden haciendo tres declaraciones desafortunadas sobre la política estadounidense hacia Taiwán. Tenemos dos republicanos veteranos, Mike Pompeo y Mark Esper, que han ido recientemente a Taipéi y han sugerido acabar con la política estadounidense de "una sola China". Así que pienso que, desde el punto de vista chino, se trata de esta secuencia de hechos. Y ahora, se suma además la visita de Pelosi.

Creo que los chinos, especialmente a las puertas de un congreso del partido, piensan que deben hacer algo para mostrar su serio descontento con esta visita. No sé el qué exactamente. La preocupación es que China hará escalar de alguna manera la situación. Y hay un riesgo inherente cuando sucede algo así. Con un montón de fuerzas militares próximas unas a otras, podría tener lugar algún tipo de accidente o incidente que conduzca a una escalada.

"Alto riesgo y poca recompensa"

¿Cuál es su interpretación sobre los objetivos de Nancy Pelosi? ¿Y qué cree probable que lo logre?

La razón por la que cuestiono la oportunidad de esta visita es que no creo que haya mucho que alcanzar y, en realidad, pienso que erosiona la actual unidad estadounidense respecto a las relaciones a través del estrecho de Taiwán. Porque ahora tenemos a Joe Biden separado hasta cierto punto de Nancy Pelosi sobre un asunto político importante, y eso no es sano.

Supongo que Pelosi quiere ir porque durante mucho tiempo ha sido crítica con el Partido Comunista. Es bien sabido que fue a Tiananmen en 1989 para hablar en favor de los manifestantes. Así que, en su caso, no se trata de un enfoque nuevo.

Lo que no está claro es cómo esto ayuda específicamente a Taiwán. El problema es este tipo de visita. Taiwán necesita mucha ayuda en aspectos como las relaciones económicas entre Estados Unidos y la isla, o apoyo militar. Pero, desde mi punto de vista, las visitas y la retórica no contribuyen en esos aspectos. Así que pienso que se trata de una visita de alto riesgo y poca recompensa.

Hace unos días, durante la conversación telefónica que mantuvieron Joe Biden y Xi Jinping, hubo amenazas por parte de China, mientras que Joe Biden insistió claramente en que no iba a ver cambios en cuanto a la política estadounidense hacia China, particularmente en lo referente a Taiwán. ¿Cómo influye eso en las perspectivas de este viaje?

Creo que el encuentro virtual entre Biden-Xi no pudo haber ido mejor. En ningún mundo posible iba a decir Xi Jinping: "La visita de Pelosi está bien, no vamos a escalar la situación". Sin embargo, había muchas posibilidades de que China hubiera reaccionado de manera mucho más directa e indignada de lo que lo hizo en el encuentro.

Así que soy cautelosamente optimista y pienso que hay salidas a esta crisis. Creo que debemos ser realistas y admitir que la próxima semana va a ser muy tensa. Puede haber mucha tensión un día o dos antes de que se produzca la visita de Pelosi. Pero tengo esperanza en que podamos evitar una crisis en el estrecho de Taiwán -la última fue en 1995-96-, y que esto puede ser algo irritante, pero a menor escala, no algo que después consideremos como un hecho mayor.

¿Qué tan cerca estaremos de una confrontación militar si Nancy Pelosi pone el pie en Taiwán?

Estimo que alrededor del 10-20 por ciento. Sencillamente, es un riesgo inherente cuando las fuerzas militares están unas tan cerca de otras. Así que pienso que ese es el riesgo y que es posible que China emprenda alguna escalada significativa. Y un apunte muy breve sobre todo este asunto: no son solo China y Estados Unidos quienes están involucrados, sino también Taiwán, así que hay tres partes que deben hacer su trabajo para salir de esta crisis.

Zack Cooper es co-director del think tank independiente Alliance for SecuringDemocracy y analista sénior de la fundación German MarshallFund de los Estados Unidos.

