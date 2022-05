El Salvador: reportan 147 arrestos arbitrarios bajo régimen de excepción

El Consejo de los Derechos Humanos se queja porque estos delincuentes y terroristas están presos. Pero no se quejaron ante el mundo cuando ellos mataban, violaban o cuando cometían crímenes. Bueno, es entendible que los defiendan porque los miembros del Consejo viven resguardados, cuidados por guardaespaldas y en lugares seguros donde no están cerca de los delincuentes. Pero les aseguro que si vivieran en un país inseguro como El Salvador, rodeados de criminales, estarían apoyando a este valiente hombre, el mejor presidente del mundo.

Del Valle, El Salvador

El número que detectaron es pequeño. Pero en realidad, el número de detenciones arbitrarias debe ser más grande.

Waldo Feusier, El Salvador

Hace falta una mano dura contra ellos que son terroristas y han llenado de dolor a este país. Pienso que solo los amigos y familiares de estos detenidos están en contra de las fuertes medidas que está tomando el gobierno de El Salvador. Todos los países deberían hacer lo mismo para garantizar la paz y la vida de sus ciudadanos.

Cruz Morao, Facebook

Los derechos humanos de millones de salvadoreños están siendo cruelmente vulnerados por el ultraderechista de Bukele. Los pueblos latinoamericanos deben escuchar nuestra voz de protesta.

Elena Wreen, Facebook

Los problemas de delincuencia, droga y corrupción son consecuencia de la sociedad, no solo de los gobiernos. Todos debemos trabajar en los valores de la educación. El gobierno debe crear condiciones para el desarrollo, pero todos debemos poner de nuestra parte para cuidar a nuestros niños y romper con los aspectos negativos de la sociedad.

Jorge Quesada, Facebook

¿Y las muertes arbitrarias por parte de las pandillas no cuentan?

Gino Acosta, México

Rusia suspende envío de gas a Polonia y Bulgaria

El aumento o la dificultad para conseguir energía va a frenar fuertemente el desarrollo económico. Esto tiene consecuencias a nivel global y obliga a Europa a depender de los recursos norteamericanos.

Jorge Albarracin, Argentina

Es lógico, si no pagan no hay servicio. Los europeos no dan sus productos y recursos gratis.

Leo Vázquez, Facebook

A pesar de lo que esto representa para la economía de Rusia, deberían suspender el suministro a toda Europa.

Omar Cortés, Facebook

Están buscando que se inicie la tercera Guerra Mundial y los que pagamos las consecuencias somos los que dependemos del día a día, sin importar donde estemos en el mundo.

Werner Bickel, Facebook

Desde un principio, Polonia se peleó con Alemania por un embargo total del gas ruso. Desde el 2014, Polonia está trabajando para disminuir su dependencia energética de Rusia.

César Minguet, Facebook

Hay que ver esto como un punto de inflexión para todo el mundo. Hay que empezar a usar autos eléctricos y dejar de lado los combustibles fósiles. Hay que empezar a utilizar energías limpias para poder abastecernos de electricidad. Esto será un golpe para todas las naciones que son ricas gracias al petróleo y el gas.

Rita Leiton, Facebook

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Colombia allana camino para enjuiciar al expresidente Uribe

La inmensa mayoría de los colombianos celebramos la noticia. Esta persona debe estar en la cárcel y no haciendo política.

Marlio Sierra, Facebook

El que debe ir a juicio es el expresidente Santos por traición a la patria y por haber recibido sobornos. Esto es un juicio político contra Uribe.

Doris Escobar, Facebook

¡Qué felicidad! Sabemos que esta persona nunca irá a la cárcel, pero me conformo con que pierda su reputación.

Ed Jaramillo, Facebook

Estamos esperando que la justicia internacional lo llame para que explique la creación y financiación de grupos armados, y los delitos de lesa humanidad.

Luis Espejo, Facebook

