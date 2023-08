Los “pingüinos luchadores”: ucranianos en la Antártida

De camino a la Antártida, Maksym Bilous, mecánico de la 27.ª Expedición Antártica Ucraniana, se enteró del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, él y otro miembro de la expedición se dirigían a la base antártica Akademik Vernadski, de Ucrania, para reemplazar el generador diésel antes de que llegara el resto del equipo. Pero mientras estaba en Chile, Bilous quiso regresar a Ucrania para unirse al Ejército ucraniano.

En 2004, Bilous completó el entrenamiento militar, y en 2014-2015 participó en operaciones de combate en el Donbás. Para él era natural volver para servir al Ejército de su país. Pero no podía hacerlo porque era el único mecánico de la expedición, y era responsable de todos los sistemas vitales: calefacción, abastecimiento de agua, botes y una grúa. "Tenía las manos atadas. Estaba tan lejos, y no podía ayudar a mis excamaradas, a no ser con una donación o un asesoramiento”, dijo a DW.

Cómo partieron los investigadores cuando comenzó la guerra

Mientras Maksym Bilous se dirigía a la Antártida y las tropas rusas avanzaban sobre Kiev, la capital ucraniana debía decidir qué hacer con los demás exploradores. Estaba previsto que partieran hacia la Antártida en la primera semana de marzo de 2022 y reemplazaran a la expedición anterior, que para entonces ya había pasado un año en la Base Vernadski. Cuando comenzó el ataque ruso, el Centro de Ciencias Antárticas de Ucrania no sabía si eso todavía iba a ser posible.

"La pregunta principal era si los once miembros del equipo estarían dispuestos a ir a la estación en un momento tan difícil y dejar atrás a sus familias, en vista de la guerra total en Ucrania. Lo pensamos durante medio día, luego todos dijeron que estaban dispuestos”, recuerda el jefe de la expedición, Yuri Otruba, para quien debería ser la séptima. Le costó mucho despedirse de su familia. A la meteoróloga Anjelika Hanchuk también le costó mucho tomar esa decisión: "Tuve que empacar toda mi vida en varias bolsas, y partir para quién sabe adónde”, dice.

Maksim Bilous en el Ejército de Ucrania, sirviendo en el Donbás. (2014-2015). Imagen: private

Por qué la Base Vernadski no puede quedar sin personal

Los participantes de cada expedición antártica -científicos, cocineros, administradores de sistemas, mecánicos y médicos- pasan por un estricto proceso de selección. Se acepta a especialistas resistentes al estrés, sociables y físicamente en forma.

La 27.ª Expedición Antártica de Ucrania fue organizada en el verano de 2021. Pero en los primeros días de la guerra rusa en Ucrania, en 2022, ya no fue posible encontrar rápidamente personal de reemplazo. Por eso algunos investigadores tuvieron que viajar desde la rodeada ciudad de Járkov, y otros desde Kiev, hacia la frontera occidental de Ucrania. El viaje hasta la Base Vernadski duró un mes en total. No se podía dejar la estación sin personal, ya que si los equipos dejaban de funcionar, no hubiera sido posible recolectar datos meteorológicos y geofísicos, ni sobre el campo magnético de la Tierra, que se ingresan en un archivo mundial desde 1956.

Para los investigadores fue difícil estar lejos de Ucrania en el invierno europeo de 2022-2023, mientras sus familias se encontraban en medio de la guerra. Durante ese período, los exploradores de la Antártida tenían contacto con Ucrania. El biólogo y fotógrafo Serhij Hlotow creó las "Postales de los Invencibles”, en las que se ven animales de la Antártida, y las puso a la venta en redes sociales. El dinero recolectado era enviado al Ejército de Ucrania. El equipo también organizó visitas guiadas a la estación polar a cambio de donaciones.

La meteoróloga ucraniana Anjelika Hanchuk, en la Antártida. Imagen: private

Cooperación con estadounidenses y británicos

Los científicos ucranianos trabajaban en estrecha colaboración con colegas rusos y llevaron a cabo estudios conjuntos. Sin embargo, después de que comenzó el conflicto, en 2014, apenas hubo contactos, dice Yuri Otruba. Pero se esperaba que no todos los científicos rusos apoyaran las acciones de su gobierno. Con la invasión a gran escala de 2022, la comunicación con colegas de Rusia se volvió casi imposible. La base antártica rusa Bellingshausen está a 400 kilómetros de la ucraniana, por lo que no tenían por qué toparse con los rusos.

Regreso a la Ucrania devastada por la guerra

De regreso en Kiev, a Yuri Otruba lo esperaba su trabajo en el Centro de Ciencias Antárticas. En octubre de 2022, un misil ruso cayó frente al edificio de ese organismo, en el centro de la ciudad. Desde entonces, las reparaciones aún están en curso. Otruba aún no sabe si volverá a postularse para ir por octava vez a la Antártida. Depende de si otros colegas también deciden hacerlo.

Anjelika Hanchuk también está indecisa. Dice que el clima de la Antártida y la dieta estricta allí afectan su organismo. No se puede acceder a la estación en invierno, por lo que hay escasez de verduras y frutas frescas. Pero al mismo tiempo, la meteoróloga ama los paisajes antárticos, las nubes como de nácar y el hielo, que tiene miles de años.

Inmediatamente luego de su regreso de la Antártida, Maksym Bilous se alistó en el Ejército. Desde hace un mes se dedica a formar a pioneros en una unidad de apoyo de las fuerzas ucranianas. En cualquier momento puede ser llamado a luchar en el frente. Para obtener nuevos pertrechos, sus colegas realizan subastas de suvenires de la Antártida: distintivos de las expediciones, bordados con pingüinos, y también postales. Bilous les está agradecido, y dice que extraña la Antártida: "Se convirtió en mi segundo hogar. Allí se vive en un ambiente romántico, en la naturaleza salvaje”, señala.

Al menos 17 exploradores polares ucranianos de varias expediciones están sirviendo actualmente en el Ejército, según el Centro de Ciencias Antárticas de Ucrania. Sus colegas los llaman en broma los "pingüinos luchadores".

(cp/ers)