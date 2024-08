Los partidos alemanes AfD y BSW y su relación con Rusia

Sahra Wagenknecht y su recientemente fundado partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), están en contra de la guerra. Eso figura en su programa de campaña electoral: la guerra despierta sentimientos de amenaza; la guerra conduce a la inestabilidad.

Sin embargo, eso no se refiere a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ya que en su programa ni siquiera la nombran. Responsables de la guerra y la inestabilidad son los Estados Unidos y la OTAN, "una alianza militar cuya potencia líder ha invadido cinco países violando el derecho internacional en los últimos años y ha matado a más de 1 millón de personas en estas guerras". A Rusia, por otra parte, la BSW quiere integrarla en una arquitectura de seguridad europea.

Sahra Wagenknecht y su partido están haciendo campaña con sus duras críticas a la ayuda militar de Europa y EE. UU. a Ucrania. En septiembre hay elecciones regionales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo, tres estados federados que eligen nuevos parlamentos regionales y jefes de Gobierno.

La política estadual tiene generalmente más que ver con la política escolar y la infraestructura regional. Pero Sahra Wagenknecht suma puntos con su llamado a un cambio de sentido en la política hacia Rusia. Las encuestas de opinión dicen que el partido recién fundado podría alcanzar inmediatamente un resultado electoral de dos dígitos.

Sarah Wagenknecht, de la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), es candidata en las elecciones regionales en el este de Alemania. Imagen: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Cercanía a Rusia por tradición

La demanda de un acercamiento a la Rusia de Putin es particularmente exitosa en el este de Alemania, en lo que fuera la República Democrática Alemana (RDA). Hasta el fin de la Guerra Fría y en la reunificación alemana, ese territorio estuvo estrechamente ligado a la ex Unión Soviética.

También el partido en parte de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) apuesta fuertemente al tema de la guerra en Ucrania. Pide igualmente el fin de las ayudas militares para Ucrania. Cuando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, solicitó más apoyo para su país bajo ataque ante el Parlamento alemán, en junio de 2024, gran parte del AfD abandonó el recinto del Bundestag. Al igual que la BSW.

Eso es bien recibido por las bases en el este alemán. "En principio, no creo que este cortejo sea bueno, porque no aporta ninguna solución", afirma en una entrevista con DW el presidente del distrito de AfD en Chemnitz, Nico Köhler. "En el Bundestag ya hay gente que no está a favor de que le sigan metiendo constantemente armas y dinero en el buche (a Zelenski)". Köhler, como muchos políticos de AfD y BSW, cree que argumentar con que Ucrania fue atacada es erróneo. Según ellos, la OTAN y Estados Unidos contribuyeron a la guerra e incluso la causaron.

Rusia, ¿el adalid del mundo libre?

El político del AfD Björn Höcke va especialmente lejos en el deseo de un acercamiento a la Rusia de Putin. Höcke es considerado uno de los políticos alemanes de ultraderecha más radicales. Quiere ganar las elecciones en Turingia el 1 de septiembre y ser jefe del Gobierno de ese estado federado.

En una conversación con el político del AfD Maximilian Krah, a finales de 2023, Höcke evidencia su admiración a la Rusia totalitaria de Putin: "Hoy, Rusia, lo quieran oír o no en los medios masivos de comunicación, es un país que no solo despierta asociaciones negativas, sino también hay quien tiene la esperanza de que pueda ser el defensor de un mundo de Estados libres y soberanos sin influencia hegemónica".

¿La Rusia de Putin como defensora de un mundo de Estados libres? El historiador Ilko Sascha Kowalczuk advierte sobre el ascenso de partidos como el AfD y el BSW: "No es que vean en Putin un salvador o a un tipo que les cae muy bien, ellos ya saben que es un dictador sanguinario", dijo a DW Kowalczuk, uno de los expertos más importantes en la historia de Alemania del Este. Él mismo creció en la colapsada RDA socialista.

Björn Höcke, controvertido líder del ultraderechista AfD, quiere ser jefe de Gobierno de Turingia. Imagen: endrik Schmidt/dpa/picture alliance

El enemigo común: la sociedad liberal

Kowalczuk está convencido de que, en especial en el este de Alemania, todavía hay mucha influencia de la dictadura del Partido Socialista Unificado (SED) en la ex RDA. Lo que el AfD y el BSW quieren emular de Putin son, por así decirlo, estas ideas estatales sobre cómo mantiene la sociedad bajo control, lo cual tiene tradición en Rusia, y cómo las implementa, por así decirlo, a través de su modelo de Estado autoritario. Y eso es lo que tiene un efecto de modelo a seguir para ellos".

Así como Putin, tanto el AfD como el BSW rechazan muchos cambios sociales de los últimos años. En temas como la migración y el islam, o en debates sobre género y el movimientoLGTBIQ+, tienen una postura escéptica y hasta de rechazo. Como tantos de sus votantes. Según encuestas de opinión, ambos partidos podrían captar entre un 40 y un 50 por ciento de los votos en las próximas elecciones regionales en el este de Alemania.

Anhelo de un liderazgo autoritario

Un estudio a gran escala realizado en 2023 por la Universidad de Leipzig demostró que el anhelo de un liderazgo autoritario está muy extendido en el este de Alemania. Kowalczuk lo considera como una herencia de las experiencias vividas en dictadura. "Los sistemas autoritarios ofrecen un marco bien claro dentro del cual uno debe moverse. Y en regímenes autoritarios se puede vivir bastante bien si uno se adapta y no se rebela", explica.

La sociedad liberal sigue viendo a las personas del este alemán más como un factor de inseguridad que como una oportunidad. Políticos autoritarios como Vladimir Putin y su política del más fuerte parecen satisfacer el anhelo de seguridad, de tener un líder fuerte que alivie al pueblo del difícil proceso de negociaciones sociales.

Al parecer, esto también conduce a un cambio en la interpretación de la ley: el hecho de que varios políticos del AfD sean sospechosos de haber aceptado dinero ilegal de canales de propaganda rusos y, por tanto, de haber cometido un delito penal, ya no es un problema en la actual campaña electoral regional en Alemania.

Aun cuando los próximos comicios regionales no tengan una influencia directa en la política exterior o de migración en Alemania, un buen resultado del AfD y del BSW podrían aumentar la presión sobre la política alemana hacia Rusia y Ucrania.

(cp/rml)