Los nombres de bebés más populares en Alemania en 2018

Los alemanes se plantean muchísimas preguntas antes de nacer el bebé: el modelo de cochecito, el color de la habitación, el hospital para dar a luz, la comadrona tras el parto y, una de las más importantes, el nombre.

Alemania, como todo el mundo sabe, es un país donde la gente ama las normas. Para todo hay reglas. Para el nombre de los bebés también: puede ser muy llamativo, pero no difamatorio. Cartier y Chaplin son opciones válidas, pero no Pinocho y Batman. Los padres germanos no suelen ser muy creativos a la hora de poner nombre a sus vástagos. Es el país de los individualistas, pero no con la descendencia. Desde hace años, están de moda los nombres de los abuelos y muchas generaciones anteriores: María, Marie, Sofía, Sofie, Paul, Alexander y Maximilian.

Johanna y Henry

Además de los clásicos, los alemanes sienten predilección por los cortos: Mía, Ana, León y Noah. La Sociedad Alemana de la Lengua cree que esto se debe a un cambio que se está produciendo en la sociedad: "Con un nombre corto, el uso de muchas vocales y pocas consonantes da lugar a una alta sonoridad". Los recién llegados a la lista son Johanna y Henry.

Desde 1977, la Sociedad Alemana de la Lengua publica una vez al año los nombres más populares para niñas y niños en Alemania. Alrededor de 700 oficinas de registro civil los envían a dicha institución.

También se analizan los diez primeros nombres turco-árabes. En Alemania, una de cada cuatro personas es de ascendencia extranjera: la mayoría, alrededor del 14 por ciento, proviene de Turquía. Esta lista está liderada por los nombres Layla, Leyla y Mohammed. Mohammed llegó al número 24 en la lista de nombres en Alemania en 2018; en Bremen, Berlín y el Sarre, incluso se situó entre los diez primeros.

Si no conoce el nombre, llámela Marie. En Alemania probablemente acierte.

Nombres populares internacionales

En el Reino Unido, los más populares se publican tradicionalmente en verano, por lo que no hay aún cifras de 2018. En 2017, Oliver, Harry y George encabezaron la lista: dos nombres de príncipes de la familia real inglesa. En Alemania, el nombre Noah apareció hace dos años, y por primera vez, entre los diez primeros. Olivia, Amelia e Isla son los más populares para niñas en Gran Bretaña. También Mía aterrizó en Alemania entre los diez primeros. Las nuevas cifras de Estados Unidos tampoco están disponibles todavía.

En Francia hay un ranking oficial, compilado durante muchos años por la autora Stéphanie Rapoport y publicado en el libro "L'Officiel des prénoms". En los primeros lugares de la lista de las niñas en 2018 están Emma, Jade y Alice. Jules, Louis y Gabriel son los favoritos para niños.

También en América Latina se registran los nombres más populares. Por supuesto, los favoritos varían de un país a otro, pero en 2017 y 2018 Mateo, Santiago y Matías, así como Sofía, Isabella y Emma encabezaron las listas en el continente. Maximiliano y Benjamín suelen estar a menudo entre los diez primeros.

Tradición cristiana

Por supuesto, existen particularidades nacionales, pero algunos nombres se otorgan en todo el mundo. Este no es un fenómeno nuevo o una consecuencia de la globalización, sino que se remonta a la tradición cristiana. Numerosos nombres como Noé, Mía, María y Pablo ya aparecen en la Biblia. Los nombres de santos, mártires o papas también sirvieron durante miles de años como inspiración. Sin embargo, muchos padres no son conscientes de la historia y del significado de esos nombres cristianos. Lo principal es que suenen bien solos y junto con los apellidos.

