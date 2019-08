Los nachos y la salchicha blanca de Baviera

Efemérides no faltan para el 15 de agosto. Por ejemplo, en 1945, el emperador de Japón anunció la capitulación, llegando a su fin la II Guerra Mundial. Y en 1969 se inició el legendario festival de Woodstock, cuyo cincuentenario ha encontrado profuso eco en la prensa del mundo. Pero, este 15 de agosto, Google prefirió destacar otro acontecimiento: el 124 aniversario del nacimiento de Ignacio Anaya García. Con un doodle, rinde homenaje a este mesero mexicano al que por lo visto apodaban "Nacho”, inventor de un snack que se popularizó justamente con ese nombre y que en los cines alemanes es tan infaltable como las palomitas de maíz.

En Alemania, el sonriente Ignacio del doodle llamó la atención de varios medios, que relatan la historia de su invento casual: una noche de 1943, un grupo de estadounidenses (algunos dicen que estaba integrado por esposas de soldados) llegó al local donde Anaya trabajaba, en la localidad de Piedras Negras, cercana a la frontera. El cocinero no trabajaba en ese momento y, para no defraudar a la clientela, el mesero les sirvió lo que encontró a mano: tortillas. Las cortó en triángulos y, tras freírlas, las acicaló con queso rallado y jalapeños. El resto es historia.

El portal del periódico "Welt” aprovecha de contar también cómo nació otra especialidad, casi un siglo antes que los nachos, pero en Alemania, también en una situación de aprieto similar a la que vivió Anaya. Se trata de la salchicha blanca típica de Baviera. Según esta versión, hizo su aparición en la gastronomía germana un 22 de febrero de 1857, cuando en la cocina de un restaurante muniqués se acabaron las tripas de oveja, utilizadas para hacer salchichas. Un aprendiz trajo entonces tripas de cerdo, pero el cocinero temió que se reventaran al freír las salchichas, de modo que optó por cocerlas suavemente en agua. Y así surgió la Weißwurst, especialidad bávara que tiene numerosos adeptos, aunque hay que admitir que no se ha hecho tan famosa en el mundo como los nachos.

Eso sí, la nota consigna que los bávaros se encargaron de resguardar legalmente la denominación "salchicha blanca de Múnich”, mientras que Ignacio Anaya no patentó sus nachos. En consecuencia, no ganó una fortuna, pero sí al menos el reconocimiento de Google, que veló porque su nombre no sea solo conocido por los iniciados en la gastronomía mexicana.

