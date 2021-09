Los miedos de los alemanes en 2021: deudas por coronavirus y catástrofes climáticas

Durante años, en Alemania reinó el llamado "cero negro”, sin deuda, del presupuesto fiscal. Era el orgullo del Gobierno alemán. A muchos alemanes les daba una sensación de tranquilidad vivir en un país con una política económica sólida. Hasta que llegó la pandemia, arrollando como un tsunami la sociedad y pulverizando el fetiche económico de los alemanes: la deuda cero.

Desde entonces, Alemania se está endeudando como nunca antes. A mitad de abril, el Parlamento aprobó un presupuesto adicional para 2021, con créditos por, en total, 240.000 millones de euros. Una suma récord. La deuda total de Alemania asciende, entretanto, a 2.200 millones de euros, también su punto más alto. Y aún no se divisa el final del sobreendeudamiento.

Una pesadilla: aumento impositivo y recorte de prestaciones

El estudio "Los miedos de los alemanes 2021) es una investigación a largo plazo de la aseguradora R+V, una de las más grandes de Alemania, que desde 1992 analiza cuáles son los mayores temores de los alemanes acerca de la política, la economía, el medio ambiente, la familia y la salud. En 2021, R+V realizó entre el 25 de mayo y el 4 de julio un sondeo con hombres y mujeres a partir de los 14 años.

"La montaña de deudas que ha acumulado el Gobierno nacional, así como los estados y las municipalidades, para combatir la pandemia del coronavirus, es lo que más preocupa a los alemanes este año”, dice a DW Brigitte Römstedt, directora del Centro de Información de R+V, responsable de los resultados de la investigación. Un 53 por ciento de los alemanes tienen miedo de que el Estado, debido a la sobredeuda, aumente la carga impositiva de manera permanente, o que se recorten prestaciones sociales.

El miedo a enfermar gravemente por una infección por coronavirus solo alcanza el puesto 14 de la escala, con un 35 por ciento. Eso no sorprende a Römstedt: "También en 2020 solo uno de cada tres alemanes tenía miedo a un contagio. Y, en ese momento, ni siquiera había todavía una vacuna. Ante las enfermedades se hace a menudo la vista gorda. Pero si se trata de dinero, los miedos son, según mi experiencia, siempre muy grandes”, explica la experta en entrevista con DW.

El 53 por ciento de los alemanes teme a un aumento de impuestos por el sobreendeudamiento de Alemania.

Un tema silenciado en la campaña electoral

El politólogo Manfred G. Schmidt parte de que la factura por las deudas durante la pandemia será presentada después del 26 de septiembre, día de las elecciones generales en Alemania. En su opinión, el miedo a las consecuencias monetarias no fue tematizado lo suficiente durante la campaña electoral. "Los partidos han logrado acallar la cuestión. Tienen miedo de que sea un asunto demasiado explosivo. De ese modo, el tema no jugará ningún papel digno de mencionar en estas elecciones”, señala Schmidt, que es profesor de la Universidad Ruprecht Karl, de Heidelberg, y asesora a la R+V desde hace años en su encuesta sobre los miedos de los alemanes.

También en los puestos dos y tres del sondeo, el dinero es protagonista. Uno de cada dos alemanes teme que aumente el costo de vida (en 2020 fue del 51 por ciento) y que el Estado afecte el bolsillo de los contribuyentes con aumentos fiscales por la crisis de deuda de la Unión Europea (en 2020, del 49 por ciento).

Sin embargo, el miedo a una recesión económica ha disminuido. Está en un 40 por ciento en el conteo. En 2020, cuando la pandemia paralizó los negocios- estaba, con un 48 por ciento, en el cuarto lugar.

Inundaciones en Erfstadt, Renania del Norte-Westfalia. (17.07.2021).

Inundaciones catastróficas: más miedos por el clima

Mientras las consecuencias de la pandemia son percibidas como muy concretas, el cambio climático producía hasta ahora menos miedo cuanto más abstracto era el peligro. A pesar de movimientos como Fridays for Future y advertencias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los riesgos de un aceleramiento del calentamiento global, los temores, según el sondeo de R+V, siguieron siendo moderados, al nivel de 2020: un 41 por ciento de los encuestados tiene mucho miedo de que haya catástrofes naturales y clima extremo más frecuentemente (puesto 8; en 2020: un 44 por ciento, puesto 5). Y un 40 por ciento de los alemanes está preocupado por las consecuencias del cambio climático, la misma cantidad que en 2020.

Desde la catástrofe por las inundaciones en Renania del Norte-Westfalia y Renania Palatinado a mitades de julio, sin embargo, los alemanes perciben un peligro inminente: "Como el sondeo se había cerrado ya, a fines de julio realizamos una encuesta adicional con otros 1.000 ciudadanos sobre sus miedos en torno al medio ambiente”, señala Römstedt. Las catástrofes naturales y los fenómenos climáticos extremos atemorizan ahora a un 69 por ciento de la gente. Un 61 por ciento está preocupada por las consecuencias dramáticas que podría tener el cambio climático para la humanidad. De ese modo, los miedos de los alemanes en este aspecto son un 20 por ciento mayores que la norma.

Personas migrantes en la frontera entre Alemania y Austria. (2015).

Miedo permanente a la migración

En 2021, los miedos a las oleadas migratorias vuelven a estar entre los 10 temores más grandes de los alemanes. Aunque este año no haya un movimiento migratorio de gran magnitud hacia Alemania, el temor a que el Estado se vea sobrepasado por la llegada de solicitantes de asilo subió a un 45 por ciento (puesto 4; en 2020, en un 43 por ciento, puesto 8). El miedo a tensiones por la llegada de extranjeros bajó mínimamente, a un 42 por ciento (puesto 7; en 2020, de un 43 por ciento, también puesto 7).

En esos resultados se refleja que "el schock de la crisis de refugiados de 2015 sigue afectando a una gran parte de la población. Basándonos también en otras encuestas, constatamos que el tema de las personas que solicitan asilo en Alemania es el tercero en importancia, detrás del coronavirus y el cambio climático”, resume el experto.

El miedo "pragmático" de los alemanes

En 2021, el 41 por ciento de los alemanes teme que los políticos estén sobrepasados por sus responsabilidades y no puedan cumplir con sus tareas. Hace cuatro años, era un 55 por ciento. En el este de Alemania, ese temor es mayor que en el oeste: 50 por ciento frente al 39 por ciento.

La crisis del coronavirus dejó al descubierto muchas fallas, como la falta de digitalización, lo que preocupa a un 38 por ciento de los encuestados.

Con este estudio de 2021, R+V midió por trigésima vez el pulso del miedo de los alemanes. Pero esta vez no hubo una tendencia sostenida en cuanto a los temores. Al menos un prejuicio perdió fuerza: "En los muchos años en los que monitoreo este estudio, me ha quedado claro que el concepto del tan mentado 'German Angst' es básicamente falso. Los alemanes no son siempre temerosos”, explica Römstedt.

Por el contrario, reaccionan a amenazas reales. Luego del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, el miedo a los atentados terroristas aumentó, también en Alemania. Y cuando hay despidos masivos, aumenta el temor al desempleo. "Si los peligros disminuyen, también disminuyen el miedo. No hay un miedo que siempre esté presente y predomine, sino que todo tiene que ver con la situación que se viva”, concluye.

