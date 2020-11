Los malentendidos más comunes en la lucha contra la violencia machista

¿Qué es la violencia contra la mujer?

En los movimientos feministas y organismos de DDHH se habla de las 'violencias' contra las 'mujeres', ya que no hay un prototipo de mujer, hay mujeres de todo tipo, y eso incluye las diversidades sexuales, es decir, a las mujeres con identidades de género no hegemónicas. La violencia contra mujeres y niñas es una violación de los Derechos Humanos. La ONU la tipifica como: violencia ejercida por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio); violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil, violencia obstétrica, violencia sanitaria y geriátrica. También la falta de acceso al aborto seguro es considerada una forma de violencia contra las mujeres. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

¿Cuál es el origen de la violencia de género?

La violencia de género y los asesinatos de mujeres son flagelos que existen desde el inicio de la historia de la Humanidad. Las sociedades del mundo, tanto las occidentales como las orientales, están basadas en el sistema patriarcal. En la expresión más extrema del patriarcado, las mujeres son consideradas históricamente propiedad del hombre, ya sea como proveedora de hijos, cuidadora, objeto sexual y/o de servidumbre. Solo por poseer genitales femeninos, por el hecho de ser mujer, el cuerpo de las mujeres es objeto de sojuzgamiento y sometimiento. Se trata de un entramado de relaciones que determina el patriarcado, el cual perjudica a las mujeres y las exponen a la violencia. Esa violencia se visibiliza y se penaliza gracias a las iniciativas para hacer realidad los derechos de género, luchas que se llevan a cabo desde finales del siglo XVIII . Movimientos feministas, como #NiUnaMenos, entre otros, luchan contra este fenómeno en el siglo XXI.

Algunos sostienen que la violencia contra las mujeres se recrudeció a partir de las luchas por la igualdad. ¿Qué hay de cierto en esto?

La lucha por la igualdad de género, por el respeto a las mujeres y por el fin de la violencia que se ejerce contra ellas no ha fomentado las agresiones por parte de los hombres: ese es un argumento falso recurrente, que pretende instaurar una narrativa donde la mujer debe seguir siendo objeto de sometimiento para no desatar la ira del hombre. Esa narrativa es usada a menudo por las corrientes de pensamiento de derecha y extrema derecha, a fin de justificar por qué la mujer debe mantener su rol histórico en la sociedad. En realidad, es un argumento falaz que tergiversa los hechos y coloca a los perpetradores de violencia en el lugar de víctimas.

Manifestación contra la violencia contra las mujers y a favor del aborto legal en Buenos Aires. (9.03.2020).

¿Qué consecuencias tiene la violencia contra las mujeres?

Los efectos adversos son varios: daños psicológicos, consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que afectan a las mujeres en todas las áreas y etapas de sus vidas. También provoca desventajas en la educación de niñas y mujeres, obstaculizan y restringen su acceso a una eduación superior y limita sus posibilidades profesionales y de trabajo. Asimismo, tiene consecuencias económicas y sociales negativas, y es un obstáculo para alcanzar igualdad, un mayor desarrollo y la paz en el mundo.

¿Qué son los feminicidios o femicidios?

En los últimos años se empezó a trabajar más exhaustivamente para obtener cifras sobre los asesinatos de mujeres. Había un claro conocimiento sobre que las mujeres eran asesinadas por su condición de tales, por su identidad de género. El femicidio se define en la declaración del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de 2008.

Paralelamente a eso, la demanda social hace que se investiguen las cifras para saber cuántas mujeres eran víctimas de feminicidio, ya que eso impacta en la toma de decisiones, en la asignación de recursos y en la percepción penal. Entonces se empezaron a crear registros. El segundo hito en Latinoamérica fue el fallo Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2009, donde se dice que hay una obligación de los Estados de investigar con eficiencia y con medidas de diligencia estos crímenes. La no investigación de los hechos, la no sanción de los femicidios y la no visibilización de estas muertes como asesinatos de género, da un mensaje de impunidad y de perpetuación de la violencia.

Manifestación por los derechos de las mujeres y por el aborto seguro, legal y gratuito en Buenos Aires. (Marzo de 2020).

¿Cuál es la explicación más acertada de por qué se cometen actos de violencia contra las mujeres?

La violencia contra las mujeres no tiene que ver con patologías individuales de los varones, sino con el esquema de poder y relaciones de desigualdades. Es un tema social, y no individual ni psicológico. Por eso, el lema del feminismo de "Lo personal es político” subraya que no es un trauma de la infancia de un sujeto particular contra una mujer en particular, sino algo que está sostenido y atraviesa todos los vínculos sociales, y tiene que ver con la desigualdad y con el esquema patriarcal de poder. En la declaración del MESECVI se recomienda que el atenuante de "emoción violenta” en la comisión de un feminicidio no sea utilizado para disminuir la responsabilidad de los autores del crimen.

¿Es la la lucha por los derechos de género una lucha de mujeres contra hombres?

No. Se espera que los hombres tomen parte en ella concientizándose de la situación de las mujeres, creando nuevas formas de masculinidad, nuevas paternidades y una forma más equitativa de relcionarse, para que los comportamientos machistas no se trasnmitan a las hijas e hijos, a fin de poder lograr la igualdad de derechos y obligaciones. Los hombres no son los enemigos. El enemigo es la estructura que permite el sometimiento de las mujeres y el ejercicio de la violencia. También las mujeres que se identifican con el sistema patriarcal pueden aportar en ese sentido revisando sus preconceptos sobre las desigualdades para hacer realidad el avance en los derechos de género.

Si la violencia es un fenómeno que afecta a todos los grupos sociales, tanto a hombres como a mujeres, y también a los niños, ¿se puede pensar que la violencia contra la mujer es solo una manifestación más de la violencia en la sociedad?

Los altos índices de violencia machista contra mujeres no son comparables con el fenómeno de la violencia en general, ni con el fenómeno de la violencia contra los varones, ya que este tipo de violencia machista está dirigida contra un colectivo específico, el de las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Como en las violaciones, lo que se está haciendo es ejercer el poder sobre una persona más vulnerable, sea por el motivo que sea, y en la situación que sea. Un feminicidio es el corolario de una serie de violencias que se ejercen sobre las mujeres. La muerte violenta de mujeres por motivos de género dentro de la familia, el hogar, o en cualquier relación interpersonal, perpetrada o tolerada por el Estado por acción u omisión, dice la declaración del MESECVI, es el resultado de relaciones desiguales de poder en esas constelaciones relacionales. La impunidad aumenta cuando existen situaciones de emergencia, como ahora, durante la pandemia del coronavirus.

¿Hay lugares en el mundo donde no exista la violencia contra las mujeres?

No. En todo el mundo existe la violencia machista. En algunos países europeos hay un mayor respeto por los derechos de las mujeres, pero aún así, allí también se cometen feminicidios. En muchos de los países llamados "desarrollados” aún también se dificulta visibilizar los crímenes contra las mujeres.

¿Cómo se combate la violencia machista?

Se puede combatir desde la Justicia, penalizándola, creando leyes que persigan los delitos machistas y los feminicidios. Pero sobre todo se debe asegurar el acceso de las mujeres a la Justicia, asesorándolas y acompañándolas si deben realizar una denuncia. Sin embargo, antes de eso, lo importante es hacer hincapié en el tema de la igualdad de género desde la educación más temprana, en la escuela y en los hogares, para lograr una mejor comprensión del problema y formar personas que respeten las diferencias, creando así nuevas formas de relacionamiento en el espacio privado y en el ámbito público.

(ers).