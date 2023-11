Los incidentes antisemitas en Alemania se cuadruplicaron

Desde el ataque terrorista de Hamás a Israel han aumentado los casos de demostración de odio hacia los judíos en Alemania, según informaciones de la Asociación Federal de Centros de Investigación e Información sobre Antisemitismo (RIAS, por sus siglas en alemán).

Entre el ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamás y el 9 de noviembre, RIAS registró 994 incidentes antisemitas, es decir, contra judíos. En promedio son 29 incidentes diarios, cuatro veces más que el promedio en 2022.

"Observamos un aumento de los incidentes antisemitas desde el 7 de octubre y no desde la reacción israelí", explica a DW Daniel Poensgen, de RIAS. Lo que está sucediendo sobre el terreno, como la ofensiva terrestre israelí en la Franja de Gaza, no es decisivo.

Lo más importante es, a su juicio, "¿cómo se aborda lo que está sucediendo, cómo se habla de ello y hasta qué punto los actores políticos, aquí en Alemania, utilizan este hecho como una oportunidad para movilizarse?" Esto motivaría a la gente a expresar en público actitudes antisemitas ya existentes o a actuar de forma antisemita.

Hostilidad en el pasillo de casa

Según RIAS, la gente experimentó odio hacia los judíos en el entorno de sus hogares en 59 casos. "Esto invade su entorno privado cercano", afirma Poensgen.

"Estos son lugares que no pueden evitar como ciertos barrios o partidos de fútbol, donde las judías y los judíos dicen, 'el ambiente es agresivo en este momento, entonces no iré allí'. Esto no es posible en el propio entorno del hogar. Hay que caminar todos los días por el pasillo común, delante del piso alquilado y, por eso, estos incidentes son particularmente amenazantes".

Cyrus Overbeck, un artista de Duisburgo, ya lo ha experimentado de primera mano. Overbeck lleva años haciendo campaña contra el antisemitismo y el extremismo de derecha. En el pasado presentó varias denuncias ante la Policía por daños materiales y agresiones físicas por parte de neonazis.

Abstenerse a usar kipá y el colgante con la estrella de David

En una entrevista con DW, Overbeck informó sobre el antisemitismo relacionado con Israel que sufre desde el 7 de octubre. Recientemente colocaron alrededor de 30 panfletos con banderas israelíes frente al estudio y a la casa del artista, de raíces judías, donde se leía: "Pisen la bandera, escúpanla, quemen la bandera: Palestina libre".

Overbeck salió de su casa "y allí había un hombre evidentemente muy agresivo, que llevaba un pañuelo palestino y me insultó". Overbeck presentó una denuncia. "Sólo salimos de casa para ir de compras”, afirmó.

Según RIAS, muchos judíos han dejado de usar colgantes con la estrella de David o se ponen una gorra sobre la kipá, para no ser reconocidos como judíos religiosos. También se han recibido informes de padres que dejaron temporalmente de enviar a sus hijos a escuelas o guarderías, por temor a ataques antisemitas.

Incendio provocado en centro comunitario de Berlín

RIAS ha registrado un total de tres casos de "violencia extrema”, incluido el incendio provocado en un centro comunitario de Berlín. Dos desconocidos enmascarados arrojaron artefactos incendiarios hacia el centro comunitario, que alberga además de una sinagoga, una guardería y aulas escolares.

RIAS también informó de 29 ataques, 32 amenazas y 72 daños materiales específicos. Además, habló de "comportamiento hiriente” en 854 casos.

Desde el 7 de octubre, las autoridades de seguridad también registraron un fuerte aumento de los incidentes antisemitas. Desde entonces, se han denunciado a la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) 680 delitos antisemitas.

A diferencia de la BKA, RIAS también documenta incidentes que no son delitos, además de posibles delitos que no se denuncian. Quien sea blanco de odio por ser judío, puede ponerse en contacto con las oficinas de RIAS. Esta asociación intenta verificar la información y brinda apoyo a los afectados.

El artista Cyrus Overbeck cree que hay que luchar e informar sobre el antisemitismo desde las guarderías. Imagen: Christoph Wojtyczka

RIAS también registra la motivación política tras los incidentes. Desde el 7 de octubre, ha aumentado la proporción de incidentes provenientes del entorno islamista y de izquierda.

"En las reuniones observamos con regularidad que el antisemitismo actúa como ideología puente y une a personas de espectros políticos muy diferentes”, explica Poensgen.

"Puede ser que personas que en realidad se consideran de izquierdas se manifiesten junto con islamistas, y quizás también con extremistas de derecha, como los partidarios de los Lobos Grises", explica.

El Consejo Central de Judíos en Alemania calificó el informe de "aterrador”. Las cifras se corresponderían con las experiencias de las comunidades judías.

El Consejo Central también abordó el caso del cantante de rock Gil Ofarim en un comunicado de prensa. Ofarim llevaba dos años acusando de antisemitismo a los empleados de un hotel de Leipzig. Ahora admitió que se inventó las acusaciones.

Según el Consejo Central de Judíos, es correcto "estar del lado de la persona afectada cuando hay una acusación de antisemitismo, apoyarla y no cuestionar, al principio, su experiencia antisemita". Por el contrario, tal acusación nunca debe hacerse de manera infundada.

