Los hoteles más lujosos de Alemania

Bayerischer Hof, Múnich

Por deseo de Luis I de Baviera, el Bayerischer Hof se inauguró en 1841 en el centro de Múnich. El rey quería contar con un hospedaje confortable para sus visitantes. Hoy en día, se cuenta en la lista de "the leading hotels of the world". Cuenta con 337 lujosas habitaciones y 74 suites, decoradas con estilo campestre o con diseño moderno.