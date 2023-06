Gobiernos de MORENA protegen a criminales: Hipólito Mora

Hipólito Mora, fundador de la autodefensas de Michoacán Imagen: dpa/picture alliance

En las elecciones del 2021 en las que ganó el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) "amenazaron a candidatos de otros partidos, los hacían que trabajaran para MORENA y por eso casi en todas partes ganó MORENA. Carteles Unidos trabajó para apoyar a MORENA, la operación electoral fue por parte de Carteles Unidos, así fue”, afirmó categórico, sin cortapisas Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán en una entrevista hasta ahora inédita que le hice el 27 de noviembre de 2022 tras un atentado que acababa de sufrir en La Ruana, municipio de Buenavista, en su huerta donde cultivaba limones.

"Soy incómodo para una buena parte del gobierno, estoy cien por ciento seguro. Porque hay mucha corrupción dentro del gobierno, siguen trabajando con los carteles”, denunció Mora en nuestro diálogo.

El jueves 29 de junio antes del mediodía en La Ruana, Mora fue arteramente ejecutado, cuando un grupo armado que interceptó el vehículo blindado en que viajaba junto con escoltas enviados por el gobierno para supuestamente protegerlo. Él y sus escoltas murieron y los criminales prendieron fuego al vehículo hasta que Mora quedó reducido a cenizas.

Durante más de siete años Hipólito Mora y yo estuvimos en comunicación intermitente, aunque fui crítica porque las autodefensas iniciadas por él terminaron penetradas por el crimen organizado. Pese a mi posición nuestro diálogo era fluido y franco.

Desde 2019 he investigado sobre hechos que evidencian de forma clara y específica protección hacia algunos grupos del crimen organizado por parte de áreas del gobierno de AMLO y gobiernos emanados del partido oficial MORENA. Como había ocurrido con gobiernos que le antecedieron.

Como parte de esta investigación de largo aliento hice la entrevista a Hipólito Mora, la cual realicé para incluirla en el trabajo final de mis indagatorias. Hoy Hipólito ya no está, lo asesinaron, y si alguien entendía perfectamente lo que estaba pasando en Michoacán era él.

En esta colaboración en DW comparto una parte del contenido de dicha entrevista que fue en videollamada y de la cual que tengo grabado el audio, comparto su contenido porque es de interés público y revela para quiénes era incómodo Hipólito Mora. Él me había dado autorización para publicar el contenido de nuestra conversación, solo que yo esperaba que cuando lo hiciera aún estuviera vivo.

La entrevista con Hipólito Mora

-Es una pregunta difícil Hipólito pero, ¿usted qué piensa que va a pasar con su vida? ¿Con usted?- le pregunté dado el atentado que acababa de sufrir aquel 26 de noviembre pasado.

-Me van asesinar en cualquier momento, no tengo ninguna duda. Pero hay algo, o yo soy Hernández o usted es Mora, yo no me voy a callar- dijo refiriéndose a mi trabajo como periodista.

-Yo tampoco - le dije. Ante el momento tenso reímos con amargura.

-Yo no me voy a callar, traigo el coraje en las venas, la tristeza, el dolor y es lo que me motiva a seguir hablando con la verdad. Si no me callé tras lo de mi hijo, ¡imagínese ahora! Aquí lo tengo conmigo- dijo.

"No me voy a callar", dijo Hipólito Mora a Anabel Hernández Imagen: Marco Ugarte/AP/dpa/picture alliance

A través de la videollamada me dejó ver parte del interior de su casa donde estaba la foto de su hijo como en una especie de altar. Me conmovió.

Autodefensas contaminadas desde el origen

En 2013 en Michoacán emergió en La Ruana un grupo civil armado que se denominó autodefensas. En un inicio era integrado principalmente por productores agrícolas de aguacate y limón, la mayoría de ellos, supuestamente cansados de las extorsiones y secuestros de los grupos criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, dedicados al trasiego de drogas y diversas actividades ilícitas que dañaban directamente el patrimonio de la sociedad ante la inacción de las autoridades.

Las autodefensas decían querer con las armas- estrategia que no comparto- rescatar a las comunidades del yugo del crimen organizado. Gracias a contactos que yo tenía en la región supe desde muy pronto que hubo miembros del crimen organizado que se entremezclaron con los autodefensas, y desde el inicio contaminaron de origen al grupo.

Así, poco a poco, las comunidades que supuestamente autodefensas fueron liberando, terminaron bajo el yugo de nuevos amos criminales: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, y otros grupos que nacieron de las fracturas.

Por su ubicación geográfica, la cantidad de agua, y el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán ha sido desde hace años un lugar de disputa por ser un punto estratégico para la llegada de precursores químicos útiles para la producción de drogas sintéticas, uno de los negocios de narcotráfico más redituables.

El gobierno de Enrique Peña Nieto sabía que había criminales entre los autodefensas como Luis Antonio Torres alias "El Americano” y Juan José Farías alias "El Abuelo”. El enviado presidencial Alfredo Castillo para pacificar Michoacán se reunió con ellos y otros narcotraficantes. Tuve de primera mano fotos de los encuentros, después otros medios las hicieron públicas.

En 2015 Hipólito Mora me contactó por primera vez. Su hijo Manuel Mora ya había sido asesinado en diciembre de 2014 en un enfrentamiento con "El Americano” ocurrido en La Ruana, el mismo donde este jueves (29.06.2023) fue arteramente asesinado Hipólito.

Hipólito Mora en aquella primera conversación me afirmó categóricamente que yo había tenido razón desde un inicio, y que efectivamente los grupos de autodefensas habían sido contaminados desde un inicio, y cuando él trato de combatirlos lo hicieron a un lado. Los narco-autodefensas fueron legitimados por el gobierno de Peña Nieto. Aseguró que José Manuel Mireles, vocero de las autodefensas, fue comprado por los grupos criminales.

En diciembre de 2018 llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador. En su gobierno Mireles fue nombrado subdelegado del ISSSTE en Michoacán y el crimen continúa en el estado. Hipólito detalló lo que sucede.

"Los traigo muy molestos”

Me explicó que cuando terminó el gobierno de Peña Nieto en 2018 el CJNG quedó relegado, y como grupo fuerte quedo Carteles Unidos, que nace de la unión de los remanentes de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, de "El Americano", y el grupo de "El Abuelo” de Tepalcatepec. Mora señaló que se presume que Carteles Unidos traen apoyo del Cartel de Sinaloa.

"Los traigo muy muy molestos- a Carteles Unidos- por las declaraciones que hago sobre de ellos, tienen almacenes aquí en La Ruana. Los camiones que llegaban anteriormente a surtir abarrotes a las tiendas ya ahorita no pueden hacerlo. Tienen que llegar a una bodega que los mañosos tienen, Carteles Unidos, y ahí descargan la mercancía y ya los Carteles Unidos tienen las camionetas para distribuir en todas las tiendas, en todas las abarroteras, tienen control de la cerveza, de la carne, de todo desafortunadamente, y yo les he dicho mucho a las autoridades pero desgraciadamente no han querido hacer nada”.

Dijo ser el más odiado de los integrantes de las autodefensas porque según su dicho los carteles de la droga nunca lo doblegaron. Reveló que cuando fundó el movimiento Nazario Moreno González alias "El Chayo”, líder de la Familia Michoacana quiso cooptarlo.

"Fui y soy el odiado de los autodefensas pero porque no me he dejado, yo fui el que las funde , yo fui el que inicio, no fue nadie más. Yo lo hice de una forma limpia, yo solamente quería que nos liberáramos del crimen organizado, a mí el Chayo me mando decir con un ingeniero de La Ruana cuantos millones de pesos requería para que me retirara, estaba seguro que retirándome yo, se retiraban los demás. Le dije que no, que mejor nos dejara trabajar en nuestras huertas”.

También dijo que Servando Gómez Martínez alias "La Tuta”, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, también quiso someterlo.

"También La Tuta, La Tuta vive, sabe que no miento, a La Tuta le pueden preguntar en la cárcel. También me mandó un video con una persona, ofreciéndome todo lo que quisiera y diciéndome que él sabía que yo era el único líder que no estaba con ningún cartel. La Tuta en ese video me dice ‘mira Hipólito, yo sé que eres el único que no está con ningún cartel, y si quieres te dejamos de jefe de plaza en la Ruana', cuando vi el video hasta me dio risa y yo me dije ‘¡cabrón! pero si ya estamos en La Ruana nosotros', no los dejamos meter”.

Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna Imagen: DW/R. Oberhammer

"¿Y yo para que quiero ser jefe de plaza? Yo no me animo a destazar a una persona, no me animo a matar a una persona cobardemente tampoco. Yo las veces, y está grabado, las veces que he tenido que pelear es porque me han obligado, solamente para defenderme, y eso si peleo. No me gusta que me humillen por eso soy tan necio, como dicen unas personas. Odio que me humillen y odio ver que humillen a otros y por eso tengo tanto enemigo ahorita”.

Gobiernos de MORENA protegen a Carteles Unidos

"Cuando llega Silvano Aureoles- de gobernador emanado del PRI- les da libertad a Carteles Unidos, ya tenían libertad desde que estaba Silvano. Pero ahora también”, dijo.

Tras las elecciones de 2021, el 21 de octubre de ese año Ramírez Bedolla tomó protesta como nuevo gobernador de Michoacán .

"Yo tengo más de un año pidiendo que pongan una base de operaciones aquí en la Ruana, nunca han querido, ahora el actual gobierno- encabezado por Ramírez Bedolla- tampoco ¿Po qué? Porque Carteles Unidos se pueden mover libremente de Apatzingán, Pizándaro, Catalinas, La Ruana, se pasan a Tepalcatepec, Coalcomán y por eso les dejan el libre el camino aquí por La Ruana.

"Por aquí atraviesan. ¿Qué pasa si ponen una base de operaciones en la Ruana? Les quitan este paso y se tienen que desviar por el Aguaje, donde hay presencia del CJNG y por eso no quieren taparles este camino aquí. Obviamente lo que entiendo es que es un arreglo que tuvieron con las autoridades, con Aureoles y con las nuevas autoridades”, dijo.

Hipólito Mora se quejó en la entrevista de noviembre de 2022 que hacía unas semanas se había filtrado un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenido por Guacamaya Leaks. En el informe militar lo acusaban de ser parte de Carteles Unidos.

"Me dan hasta risa- la SEDENA- parece que fueran tontos los que dijeron eso, que yo pido las fuerzas federales en La Ruana para que no entre CJNG, eso es lo que dicen en Guacamaya Leaks, que porque yo estoy con Carteles Unidos, ¡Noooo! Yo los estoy pidiendo para que saquen a Carteles Unidos del municipio y que no entre nadie, que nos dejen trabaja” dijo refiriéndose a que ya no hubiera criminalidad en la zona para que los agricultores ya no fueran extorsionados.

"¿Qué es lo que trató el gobierno al decir eso?, no son tontos, le están mandando un mensaje al CJNG ‘maten a Hipólito', eso lo que les están diciendo, Hipólito está en contra de ustedes, esa es la lectura que yo le doy porque ellos saben bien lo que hablan y lo que dicen”.

-¿En materia de extorsiones, en materia de control territorial, como opera ahora, cómo ha empeorado si es que ha empeorado?- le pregunté respecto a Michoacán.

"Se está viendo algo que nunca se había visto a ese extremo, un descaro total. Cuando le van a pagar a uno el limón le hacen a uno la nota como que nos pagaron a seis pesos, pero nos dicen, te vamos a pagar a cinco ochenta porque lo demás ya sabes para quien es, un descaro total”, dijo. Los otros 20 centavos, que se convierten en millones según las toneladas, es para Carteles Unidos.

Funerales de Hipólito Mora en La Ruana, Michoacán Imagen: Eduardo Verdugo/AP Photo/picture alliance

"Todos los productos tienen que llegar a una bodega de Carteles Unidos tienen en el centro. El gobierno lo sabe porque yo se lo he dicho, en La Ruana, una bodega en el centro, los camiones de la cerveza, del refresco, de las Sabritas, de los abarrotes ahí descargan y luego ya ellos – Carteles Unidos- distribuyen los productos al precio que quieren, a precio elevado y los jodidos somos nosotros. Y el gobierno no quiere venir, no los molestan para nada”.

Soy incómodo para el actual gobierno

-¿Usted es incómodo para CJNG y para Carteles Unidos?- le pregunto.

- Si, y me atrevo Anabel a decir que también soy incómodo para una buena parte del gobierno, estoy cien por ciento seguro.

-¿Por qué?

-Porque hay mucha corrupción dentro del gobierno que siguen trabajando con los carteles.

- ¿Usted como detecta esto?

-La mayoría de los presidentes municipales son unos vividores, unos oportunistas. Está el caso del actual alcalde del municipio de Buenavista, Sergio Báez, ya entró una vez de alcalde de Buenavista llegó con huaraches, después fue diputado local junto con el gobernador.

Báez, ahora del partido MORENA, fue electo en 2021 de nuevo Presidente Municipal en Buenavista, y termina su gobierno en 2024.

-Se puso a decir que desde que nacieron las autodefensas hay ingobernabilidad inmediatamente que le contesto en mis redes ‘¿Por qué nunca te has pronunciado en contra de la violencia que estamos viviendo en el municipio? Has sido alcalde dos veces y nunca has hecho nada, ¿Por qué tu policía le debe pedir permiso a los Viagra para poder entrar aquí a La Ruana?' y no me contestó es un oportunista y le tapé la boca. A él lo pusieron de Carteles Unidos, son los que están aquí en el municipio.

Mora me dijo que tras el atentado del 26 de noviembre de 2022 debía tomar mayores precauciones. Reconoció que el gobierno de Bedolla lo invitó a mudarse a Morelia para supuestamente protegerlo mejor pero él se negó. "Estoy muy consciente del riesgo que corro”, me dijo y afirmó que el estado está peor que nunca en materia de inseguridad.

-¿Por qué es peor que nunca?- le pregunté.

- Arreglos, arreglos del gobierno con la delincuencia, total libertad para hacer lo que quieran por eso hay tanto homicidio en distintas partes del país.

-Este primero de diciembre (2022) se cumplen cuatro años de gobierno de AMLO ¿Qué piensa usted de los resultados, al menos en lo que compete a usted, en lo que ve todos los días?

-Ha sido un fracaso, desde mi punto de vista es un fracaso, más violencia que nunca. Ahí están las cifras la cantidad de muertos que hubo con Calderón, con Peña Nieto, ahora son más.

-¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional? ¿Por qué no hace nada, o si hace?

-Los elementos de la Guardia Nacional tanto del Ejército, estatales sí quieren actuar, pero tienen órdenes desde arriba de solamente estarse paseando y no hacer nada. Eso es lo que yo sé, es lo que yo veo. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo comunicación con varios elementos de las diferentes instituciones de gobierno, y si quisieran ellos hacer su trabajo, salen nada más a que les pongan emboscadas y a que los asesinen y no se pueden defender.

-¿De dónde vienen estas órdenes?

-De arriba, así de fácil, para no dar nombres.

-¿Cuál va a ser su legado Hipólito?

-Pues ahí se los dejo a ustedes, ahí se los dejo a ustedes.

"Hay que seguir, soy buen gallo y me quiero morir en la raya”.

El jueves 29 de junio de 2023 lo asesinaron ahí, en la raya ¿Quiénes lo hicieron? De acuerdo a su propio dicho era incómodo para todos, incluyendo el gobierno de MORENA.