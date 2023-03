Cambio climático en Marruecos

La serie "Before it's gone" de M'hammed Kilito documenta la vida en un oasis de Marruecos. La última pizca de agua amenaza con secarse, junto con las plantas. Los lugareños se enfrentan a la pobreza y se marchan. Debido al aumento de las temperaturas, los incendios y la escasez de agua, cerca de dos tercios de los oasis del país han desaparecido en las últimas décadas.