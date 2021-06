Los expedientes de la Stasi: el esclarecimiento de la dictadura continúa

Las cifras son impactantes: 7.353.885 solicitudes de inspección de las actas del Ministerio para la Seguridad del Estado de la ex República Democrática Alemana fueron presentadas desde 1991. Casi la mitad -un 46 por ciento- provienen de personas que querían saber lo que los servicios de inteligencia de Alemania Oriental, llamada por los alemanes "Stasi”, conocían sobre ellas. En los expedientes había información sobre su vida privada, su orientación política, y sobre sus eventuales planes de fuga. Los informes que confeccionaron los espías del gobierno en los 40 años de la RDA suman increíbles 111 kilómetros de archivos.

Durante la revolución pacífica de 1989/1990, activistas de la RDA impidieron que esas actas fueran destruidas. Gracias a su esfuerzo incansable -a pesar de severas objeciones en Alemania Occidental- se han podido conservar y se pudo acceder a la información que contienen. Para eso se creó en la Alemania unificada una oficina especial, con un nombre muy largo: Comisionado Federal para la Documentación del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana, que se abrevió como "Oficina de Documentos de la Stasi” (Stasi Unterlagen Behörde).

El último informe de la Oficina de Documentos de la Stasi, en manos de su último director, Roland Jahn.

Celebración de la caída del Muro dispara interés

El activista de derechos civiles de la RDA Roland Jahn pasó a la historia como el último director de esa oficina, única en Alemania, que pierde su independencia este 17 de junio. Las actas de la Stasi, luego de 31 años, son traspasadas ahora al Archivo Federal. Así lo decidió el Parlamento alemán en noviembre de 2020, luego de años de discusión. Con eso queda claro que el informe Nr. 15 que presentó Roland Jahn era su balance final.

En 2020, con 23.686 solicitudes iniciales de acceso a los archivos, el número de pedidos se redujo notablemente con respecto al año anterior (35.554). Sin embargo, esa gran cantidad de solicitudes de 2019 se debió, seguramente, a la celebración de los 30 años de la caída del Muro de Berlín. El mismo fenómeno pudo observarse al cumplirse los 25 años de la caída del Muro. Al parecer, la mirada retrospectiva de ese suceso histórico, muy difundida por los medios, provocó en muchas personas la necesidad de conocer más a fondo el propio pasado.

La Stasi representaba para muchos alemanes, sobre todo de la ex RDA, un capítulo doloroso de sus vidas. "Algunos necesitaron mucho tiempo para enfrentarse con su propio pasado”, dijo Jahn. Entretanto, un 20 por ciento de las solicitudes son de familiares de personas fallecidas, que quieren saber más sobre la vida de sus padres y sus abuelos en la Alemania dividida.

Solicitudes de todo el mundo para acceder a actas de la Stasi

La Stasi no solo ocupa a quienes vivieron en la antigua Alemania Oriental, y eso se nota en las cifras. Más de 400.000 solicitudes de acceso a las actas provienen de estados de Alemania Occidental, es decir, más de un 12 por ciento. La estadística sobre pedidos provenientes del extranjero refleja el interés mundial: hay unas 21.000 solicitudes de 100 países. Pero la Oficina de Documentos de la Stasi no tiene conocimiento sobre la identidad de los solicitantes. Se supone que también podrían ser personas con un pasado en la ex RDA, ya que muchos alemanes orientales se mudaron a Alemania Occidental o al extranjero.

La historia de éxito de la Oficina de Documentos de la Stasi quedará para siempre en la memoria colectiva, ya que fue útil en muchos países de Europa del Este y también de América Latina y Cercano Oriente, como modelo para el esclarecimiento y elaboración de lo ocurrido en las dictaduras. Gracias a la apertura de las actas se pudo identificar a los perpetradores y exigir justicia para sus crímenes. Las víctimas pueden, por ejemplo, hallar allí pruebas de cómo se les obstaculizó el camino profesional por motivos políticos. Dependiendo del caso, incluso pueden exigir reparaciones, al menos de tipo económico.

Encabezaron la autoridad de registros de la Stasi: Roland Jahn, Marianne Birthler y Joachim Gauck (de izquierda a derecha).

Sigue siendo posible verificar actas de la Stasi

Luego de que la Oficina de Documentos de la Stasi pase a formar parte del Archivo Federal alemán, nada cambiará, ya que todo el que lo solicite podrá seguir accediendo a las actas, tanto las numerosas víctimas de la dictadura de la RDA como académicos y periodistas. Los funcionarios públicos podrán verificarlas hasta 2030. El Parlamento alemán enmendó una ley al respecto en 2019.

Pero ya son raras las revelaciones espectaculares sobre la actuación de la Stasi. Estas eran muy comunes en la primera década de la Oficina de Documentos de la Stasi, bajo la dirección de Joachim Gauck, quien fuera activista de derechos civiles en la RDA y más tarde presidente de la República Federal de Alemania (2012-2017). Lo sucedió en esa oficina Marianne Birthler, que también fue opositora y activista en la antigua Alemania Oriental, al igual que Roland Jahn, a quien el régimen de la RDA expulsó a Alemania Occidental.

La predecesora de Jahn deseaba que la Oficina de Documentos de la Stasi se mantuviera como tal. También el exportavoz de esa instancia, Christian Booß, piensa que el traspaso al Archivo Federal Alemán es un error. "Se trata de la liquidación de hecho de la investigación sobre la Stasi”, dijo el historiador a DW. Cualquier afirmación contraria es un "engaño”, según él. Especialmente grave considera Booß que se haya "prácticamente acabado” con la reconstrucción computarizada de actas que se intentó destruir. Pero Roland Jahn tiene una opinión diferente: "Nuestro deseo es que esto continúe”, señaló. Sin embargo, admitió problemas técnicos, y si estos alguna vez se solucionarán, está por verse.

Booß dirige, entretanto, el "Comité Civil 15 de enero”, una asociación que se dedica a la elaboración y la conservación de la antigua sede de la Stasi en Berlín. El Archivo Federal, como futuro ente administrador de las actas de la Stasi, recibe un "complejo legado”. Roland Jahn, por el contrario, cree que el temor de que con el fin de la Oficina de Documentos de la Stasi se ponga también fin a las investigaciones es infundado. "La visibilidad de los archivos de la Stasi, con su rol modelo a nivel internacional, continuará también al integrarse con el Archivo Federal”.

No es casualidad que el mandato de Jahn finalice el 17 de junio. La fecha corresponde al levantamiento popular de 1953 en la RDA, que fue reprimido con el apoyo de los soldados soviéticos. La segunda revolución en la dividida Alemania tuvo éxito en 1989/90. Marcó el fin de la dictadura comunista y se coronó con la reunificación de Alemania.

(cp/ers)