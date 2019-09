Los demócratas exigen a Pompeo entregar documentos relacionados con Ucrania

Los jefes demócratas de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión del Ejecutivo anunciaron este viernes (27.09.2019) que ordenaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, entregar documentos vinculados con Ucrania, con el fin de acelerar la investigación relacionada con el proceso de destitución que lanzaron contra el presidente Donald Trump.

"Su negativa a cumplir con este requerimiento constituirá la prueba de una obstrucción a la investigación de la Cámara" de Representantes, escribieron los líderes demócratas. Mike Pompeo deberá entregarles la documentación antes del 4 de octubre. Los parlamentarios reclaman una lista de todos los funcionarios del Departamento de Estado que "participaron, prepararon o recibieron una transcripción" de la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodimir Zelenski. La presión por el caso, de momento, se ha cobrado la primera víctima política con la dimisión del enviado especial del gobierno de Trump para Ucrania, Kurt Volker, anunciada por la cadena estadounidense CNN.

Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, defendió en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas de Nueva York la actuación de su equipo. "Hasta donde yo sé, y por lo que he visto hasta ahora, cada una de las acciones que adoptaron los funcionarios del Departamento de Estado fueron completamente adecuadas y coherentes con el objetivo que hemos tenido", dijo. Estados Unidos quiere "ayudar a acabar con la corrupción en Ucrania", algo que, recordó, fue una promesa electoral de Zelenski. El propio Trump niega haber ejercido presiones sobre Ucrania y asegura que su comunicación telefónica con Zelenski fue "perfecta", "totalmente legal", según reiteró este viernes.

Los demócratas reprochan al presidente republicano que durante su comunicación haya pedido a su interlocutor que lo ayudara a conseguir informaciones comprometedoras para el expresidente Joe Biden, uno de los favoritos a la investidura del partido opositor para las elecciones de 2020. El martes, los demócratas iniciaron una investigación que puede conducir a un juicio político (impeachment) contra Trump, un procedimiento inhabitual en la historia política estadounidense.

"Las comisiones están llevando a cabo esta investigación con celeridad y de manera coordinada", subrayan los jefes demócratas en su comunicado. También convocaron a cinco altos funcionarios del Departamento de Estado para que declaren ante el Congreso entre el 2 y el 10 de octubre. Entre los citados figuran la exembajadora en Ucrania Marie Yovanovitch y el enviado especial para Ucrania Kurt Volker.

El caso ha alertado a las delegaciones de otros países. El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, exhortó a Washington a no divulgar las conversaciones entre Vladmir Putin y Donald Trump. "En cuanto a los informes sobre conversaciones telefónicas, mi madre, cuando me educó, me enseñó que era inadecuado leer las cartas de otros que no te fueron dirigidas", dijo el ministro ruso durante una rueda de prensa.

