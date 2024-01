Los cinco desafíos de la Unión Europea en 2024

Desafío Nr. 1: la guerra rusa contra Ucrania

Los 27 países miembros de la Unión Europea prometieron una y otra vez que ayudarían a Ucrania a defenderse de la agresión rusa tanto tiempo como fuera necesario, ya que una victoria de Rusia amenazaría la seguridad de toda Europa. ¿Podrá la UE sostener esa promesa en 2024? "Nuestro objetivo debe ser una paz justa y duradera, no otro conflicto congelado”, dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. "El mejor camino de Ucrania para lograr estabilidad y bienestar es la membresía en la UE. Para una Ucrania nuevamente fortalecida, Europa es la respuesta”, agregó.

Desafío Nr. 2: la ampliación de la UE

Ursula von der Leyen se refiere de ese modo a un paso que, para muchos de los 27, se está dando demasiado rápido y va demasiado lejos. Las conversaciones de ingreso a la UE comenzarán en 2024 con Ucrania y Moldavia. La entrada de Ucrania, devastada por la guerra, implicaría para la UE enormes costos. Por ello, también los grandes amigos políticos de Ucrania, Polonia y los países bálticos, tienen temor de pasar de ser receptores netos a pagadores. Las negociaciones comenzarían, pero aún faltarían años, si no décadas, para la adhesión, intentan tranquilizar funcionarios de la UE. Los países de los Balcanes Occidentales ven con recelo la velocidad récord con la que se impulsan los ingresos de Ucrania y Moldavia. Ya habría fechas concretas de entrada al bloque para Montenegro, Albania y Macedonia del Norte, también a fin de frenar la influencia rusa y china en los Balcanes. Para Serbia y Kosovo, las perspectivas son limitadas a causa de los conflictos étnicos que frenan cualquier progreso. Bosnia-Herzegovina lucha por salir de su estatus de Estado disfuncional. Allí, el conflicto de los serbios bosnios con otros grupos étnicos, atizado por Rusia, es el mayor freno.

Desafío Nr. 3: reformas en la Unión Europea

Antes de la incorporación de nuevos integrantes, la UE debe hacer profundas reformas de sus procedimientos de toma de decisión y su financiación. No está claro aún si podrán llevarse a cabo en 2024, según fuentes diplomáticas europeas. En los últimos años, la UE no logró hacer entrar en razón a Polonia y Hungría, que aplican su veto inescrupulosamente. Los procesos por fallas en el Estado de derecho no fructificaron. En 2024, el oponente de la UE, Viktor Orbán, seguirá firmemente al mando en Hungría. En Polonia, sin embargo, hay esperanza: el ex presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, un proeuropeo, tomó el mando.

Bruselas, Bélgica: edificio de la Comisión Europea. Imagen: Bernd Riegert/DW

Desafío Nr. 4: Donald Trump

Si el radical populista republicano Donald Trump es elegido otra vez presidente de EE. UU., a pesar de los juicios en curso en su contra, comenzarían tiempos duros para la UE y para los miembros europeos de la OTAN. La ayuda del principal aliado en el apoyo a Ucrania, en disuadir a Rusia y en cuestiones comerciales podría colapsar. Para mantener contento al impredecible Trump, la UE podría ofrecer financiar en gran medida la ayuda militar a Ucrania.

La Cámara de Comercio Germano-Estadounidense espera que Donald Trump imponga aranceles punitivos a Europa. A cambio, la UE tendría que aumentar los aranceles e impuestos. Es probable que disminuyan los volúmenes comerciales y el crecimiento económico.

Desafío Nr. 5: elecciones europeas

A principios de junio, cerca de 400 millones de personas con derecho a voto determinarán cómo será el Parlamento Europeo. Pero podrían ser solo 200 millones, como la última vez. Se espera un nuevo triunfo de los partidos demócratacristianos, pero también un crecimiento de las fracciones de ultraderecha y populistas de derecha. Un tema importante para los votantes, según una encuesta del Eurobarómetro, es su situación económica y su estándar de vida. Ucrania, la migración, las reformas y la ampliación de la UE son bastante secundarias en la decisión. Se espera que la política alemana Ursula von der Leyen siga siendo presidenta de la CE. Para ello, deberá ser confirmada en el cargo por el Parlamento Europeo. Pero es propuesta por los 27 gobiernos de los Estados miembros de la UE.

Mucha gente ve con optimismo el futuro de la UE, a pesar de todo

Junto con los cinco desafíos más importantes, en 2024, otras tareas ocuparán a la UE. Se aprobaría una reforma del procedimiento de asilo, el llamado Pacto de Migración. La UE necesita también nuevas normas para el endeudamiento estatal de sus miembros. Es preciso concretar una regulación sobre inteligencia artificial. Se necesitan más inversiones en tecnología del clima. Y la UE sigue a la búsqueda de dinero. La Comisión Europea quiere 66.000 millones de euros adicionales al presupuesto de 1,1 billones para siete años. Sin embargo, los países miembros están poniendo obstáculos: existe la posibilidad de que se produzcan conflictos profundos entre los Estados del norte, que dan más dinero, y los receptores del este y del sur de la unión.

Aunque, según el Eurobarómetro, los ciudadanos se quejan de que tienen muy poca influencia en las decisiones de Bruselas, se muestran bastante optimistas sobre las perspectivas de futuro de la UE. Esto es lo que opina en promedio el 60 por ciento de los encuestados en la UE. Sorprendentemente, el caso atípico es Francia, miembro fundador del bloque comunitario: allí, la tasa de optimismo está por debajo del 50 por ciento, el valor más bajo de todos los países de la UE. Dinamarca es el líder con un 86 por ciento. Y en Alemania, el 58 por ciento de los encuestados son bastante optimistas sobre el desarrollo de la UE en 2024.

(cp/ers)