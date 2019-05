Los casos de demencia se triplicarán en el mundo hasta 2050, según la OMS

Día Mundial del Autismo: un mundo lleno de habilidades

Greta Thunberg

Para la activista Greta Thunberg no hay otro tema que no sea el cambio climático, y esto se debe únicamente a que tiene Asperger, según sus propias declaraciones. “Yo no soy como los demás, pienso de manera diferente. Solo así pude darme cuenta de lo que está funcionando mal”, dijo Thunberg en una entrevista. Ella percibe su enfoque como una ventaja.