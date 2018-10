Londres confía en que habrá acuerdo para el “brexit”

Con una confianza que no parecen compartir sus colegas de Bruselas, el ministro británico para el "brexit”, Dominic Raab (foto principal), aseguró que espera que haya un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 21 de noviembre. Raab hizo el comentario en un documento enviado a la Cámara de los Comunes el pasado 24 de noviembre, pero dado a conocer este miércoles (31.10.2018).

"Estaré encantado de prestar declaración ante la comisión cuando se haya completado un acuerdo y actualmente preveo que la fecha del 21 de noviembre será adecuada", sostiene el ministro, en respuesta a la solicitud de la comisión del "brexit" de que comparezca para informar de las negociaciones con Bruselas. Raab agrega que "el acuerdo está firmemente a la vista", aunque reconoce que todavía existen "obstáculos", a pesar de que se han resuelto "la mayoría de los asuntos pendientes".

Según Raab, las dos partes coinciden "en el principio" de que ese plan, que se aplicaría en ausencia de un acuerdo comercial bilateral, debe incluir una unión aduanera entre la UE y todo el Reino Unido, y no solo Irlanda del Norte. Tanto optimismo no tienen en Downing Street, donde un vocero de la primera ministra Theresa May se negó a reafirmar la fecha del 21 de noviembre, limitándose a decir que "queremos alcanzar un acuerdo tan rápido como sea posible”.

"Depende de los británicos”

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, expresó también su parecer sobre el tema, señalando que es posible que se alcance un acuerdo el 21 de noviembre, aunque destacó que para ello es imprescindible que los negociadores británicos hagan más esfuerzos. "Depende de la parte británica intensificar las negociaciones para alcanzar un acuerdo”, dijo el político en París, donde se encuentra de visita.

La Comisión Europea, por su parte, optó por no comentar la declaración de Raab. "No tenemos comentarios sobre esto", indicaron a EFE fuentes comunitarias, al ser consultadas sobre el tema. El "brexit” deberá concretarse a fines de marzo de 2019, y para ello tanto Londres como Bruselas apuestan a lograr un acuerdo que permita una transición tranquila. El peor escenario, dicen los expertos, es una salida sin acuerdo.

DZC (EFE, AFP)

Bye bye, Theresa "Mayday, Mayday" Así es como el periódico escocés "The Scotsman" tituló su edición especial sobre las elecciones parlamentarias en abril de 2017. La elección resultó ser una debacle para Theresa May: se perdió la mayoría parlamentaria y desde entonces ha estado liderando un gobierno minoritario. Además, doce políticos de alto rango han renunciado entretanto a sus puestos, entre los que se incluyen seis ministros.

Bye bye, Theresa Número 1: Michael Fallon El Secretario de Defensa se vio confrontado con su pasado: en 2002, supuestamente tocó la rodilla de una periodista en una cena. Aunque Fallon se disculpó, insistió en que muchas de las acusaciones eran "incorrectas". A principios de noviembre de 2017, se retiró. Fallon era considerado un aliado cercano de May.

Bye bye, Theresa Número 2: Priti Patel Solo una semana después, llegó el turno de la ministra británica de Cooperación Internacional: Patel se había reunido doce veces con políticos israelíes, incluido el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, sin el conocimiento de Theresa May. Patel se disculpó con la primera ministra. No obstante, no había manera de evitar su renuncia.

Bye bye, Theresa Número 3: Damian Green El "número dos" del Gobierno Británico tropezó, como Fallon, por acusaciones de acoso sexual. Además, se descubrieron miles de imágenes pornográficas en una de las computadoras de su oficina. Al principio negó las acusaciones, después se disculpó y finalmente presentó la renuncia a finales de diciembre. Green era considerado el aliado más cercano de la Primera Ministra en el gabinete.

Bye bye, Theresa Nummer 4: Amber Rudd A principios de este año, salieron a la luz los terribles destinos de la llamada generación "Windrush": inmigrantes de las antiguas colonias caribeñas, que fueron considerados ciudadanos británicos hasta 1971, recibieron repentinamente órdenes de deportación en los últimos años. Rudd, ministra del Interior, alegó no saber nada. Se enredó en mentiras, hasta que tuvo que retirarse a fines de abril.

Bye bye, Theresa Número 5: David Davis No fue sorprendente que el ministro del Brexit se enfrentara con May cuando ésta se embarcó en una salida "más suave" de la Unión Europea. Davis aboga por un recorte "duro": la "nueva tendencia" de la política con respecto al "brexit" hace que sea poco probable que Gran Bretaña deje el Mercado Único y la Unión Aduanera, declaró Davis el pasado domingo pasado, al renunciar.

Bye bye, Theresa Número 6: Boris Johnson Unas horas después de Davis, el Ministro de Exteriores también renunció. "El sueño del 'brexit' muere, sofocado por la innecesaria duda de sí mismo", escribió Johnson a la primera ministra en su carta renuncia. Según él, con May, Gran Bretaña se dirige a tener "el estatus de una colonia". Johnson era más importante promotor del "brexit" en el gabinete.

Bye bye, Theresa ¿May sola a bordo? La Primera Ministra británica dirige a su país de manera zigzagueante hacia el "brexit", como se muestra acertadamente en esta carroza de´l desfile de Carnaval de Maguncia en 2017. Una y otra vez circulan los rumores de que podría ser derrocada por los intransigentes de su partido. Hasta la fecha, pudo cerrar sus filas después de cada renuncia ministerial. ¿Por cuánto tiempo más lo logrará? Autor: Klaus Dahmann



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |