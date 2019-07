Logran controlar incendio junto a antiguo recinto militar en Alemania

Voraz incendio en el norte de Alemania

Sueño interrumpido

Selina, de 15 años, fue evacuada de Jessenitz-Werk la madrugada del lunes, junto con sus cinco hermanas, sus padres y su abuela. "No me he percatado de mucho, pero estoy segura de que pronto regresaremos a casa", dice la joven. Mientras esto sucede, ella duerme, junto con otros 25 evacuados, en un recinto deportivo cerrado del lugar.