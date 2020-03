+++ Lo último sobre el coronavirus: EE. UU. destinará 8.300 millones +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 (08:15):

La enfermedad afecta ya a 84 países.

El número de personas afectadas llegó a 95.371, de las cuales fallecieron 3.284.

En China, el número de nuevos contagios parece frenarse y el miércoles la cifra disminuyó por tercer día consecutivo.

Corea del Sur informó de 145 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el número de pacientes a 5.766 en el país, el más alto después de China.

En Irán, 92 personas fallecieron por la enfermedad y se registraron 2.922 casos, 586 de ellos en las últimas 24 horas.

España anunció su segundo muerto, un hombre de 82 años que tenía enfermedades crónicas, según las autoridades.

Estados Unidos detectó un centenar de casos y reporta 11 muertes.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

20:06 Estados Unidos desbloquea 8.300 millones contra el coronavirus

El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares para financiar la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus en el país. El Senado votó casi por unanimidad a favor de este financiamiento excepcional, resultado de un acuerdo entre legisladores republicanos y demócratas y que ya había sido votado el miércoles por la Cámara de Representantes.

19:45 Tasa de mortalidad del 1% o menos, dice funcionario estadounidense

Un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados. Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump fuera criticado por decir que creía que la tasa de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud del 3,4% era "falsa".

18:44 Primer muerto por coronavirus en el Reino Unido

"Un paciente cuya prueba había dado resultado positivos al covid-19 desgraciadamente falleció", informó a la AFP un portavoz del ministro de Sanidad británico. Se trata de una anciana que ya estaba enferma y habría resultado contagiada en el país.

18:43 Cierran Cisjordania al turismo tras confirmarse siete casos

La Autoridad Palestina confirmó este jueves siete casos de coronavirus y anunció por ello el cierre de Cisjordania por dos semanas al turismo. "Hemos decidido prohibir el ingreso de turistas por un periodo de 14 días y prohibir a los hoteles en todas las ciudades que reciban extranjeros", indicó la ministra de Turismo, Rula Maayah. Los siete contagiados "están siendo tratados en cuarentena", indicó un comunicado del ministro de Sanidad, Mai al Kaila.

18:39 Núremberg quiere cancelar el amistoso Alemania-Italia

La ciudad de Núremberg, que debía acoger el 31 de marzo un partido amistoso de fútbol entre Alemania y Italia, anunció que pedirá la cancelación del encuentro debido a temores por la epidemia del nuevo coronavirus.

18:21 Fallecidos en Italia son ya 148, después de 41 muertes más

La cifra de fallecidos en Italia con el coronavirus asciende a 148, tras incrementarse en 41 personas en las últimas 24 horas, según el parte de hoy de Protección Civil. En estos momentos, el total de personas positivas al coronavirus en todo el país es de 3.296, informó el jefe de la institución, Angelo Borrelli, la mayoría en Lombardía.

18:03: Iván Duque, negativo en prueba de coronavirus tras viaje a EE. UU.

El presidente de Colombia se hizo la prueba diagnóstica del coronavirus tras haber viajado esta semana a Estados Unidos, donde participó en una conferencia a la que algunos de los asistentes tuvieron contacto con "otra persona que fue diagnosticada" con esa enfermedad. A pesar de que la "exposición del presidente Duque fue de bajo riesgo" le hicieron al mandatario la "respectiva prueba diagnóstica de coronavirus cuyos resultados fueron negativos para dicha enfermedad".

17:53 Lufthansa cancela 7.100 vuelos hasta finales de marzo

El grupo de aerolíneas pertenecientes a la alemana Lufthansa informó de que va a cancelar 7.100 vuelos hasta finales de marzo debido a la caída de la demanda por la propagación del coronavirus, la mayoría vuelos en Alemania, al norte de Italia, otros destinos de Europa, y a Israel a partir de este domingo.

17:41 Cuarto caso confirmado en Brasil

Las autoridades de salud ratificaron, con un segundo examen, que una adolescente de 13 años que recientemente viajó a Portugal e Italia es portadora de la enfermedad, a pesar de no mostrar síntomas. Con la menor, ya son cuatro los casos confirmados de coronavirus en Brasil.

17:30 La OMS alerta: "no es un simulacro", muchos países no hacen lo suficiente

La Organización Mundial de la Salud deploró el jueves que una "larga lista" de países no está haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus. "Esto no es un simulacro. No es el momento de abandonar, no es el momento de hallar excusas, es el momento de ir hasta el fondo" declaró a los medios de comunicación el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

16:28 Dos nuevos casos en Nueva York: son ya 13 contagiados

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó de la detección de dos nuevos contagios por coronavirus en la ciudad, un hombre de unos 40 años y una octogenaria, que no se sabe cómo se han contagiado.

16:57 Italia destinará 7.500 millones contra el coronavirus

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, explicó este jueves (05.03.2020) en rueda de prensa que se aprobaron recursos por 7.500 millones de euros para dotar de fondos a un decreto con "medidas extraordinarias y urgentes" que se espera que sea aprobado la semana que viene para impulsar medidas con las que ayudar a familias y empresas por la crisis del coronavirus, que ha infectado a más de 3.000 personas y causado la muerte a 107.

Esto supondrá una desviación del gasto público de 6.350 millones de euros netos, indicó el ministro de Economía, Roberto Gualtieri. Italia ya ha avanzado que pedirá la mayor flexibilidad presupuestaria a la Unión Europea para atajar la epidemia.

16:43 Ecuador reporta tres nuevos casos de coronavirus

El número de infectados en el país aumentó a 13 desde que hace seis días se anunció que una mujer que regresó de España dio positivo a la enfermedad. Los nuevos positivos se dieron entre "los contactos que tuvo la primera contagiada", una ecuatoriana de 71 años con residencia habitual en España.

16:17 EE. UU. acusa a Irán de "mentir a su propio pueblo" sobre el coronavirus

Brian Hook, enviado del departamento de Estado norteamericano para Irán, habló hoy ante la prensa en un viaje a París para coordinar las políticas con Europa respecto a Teherán, cuya respuesta ante el virus se ha añadido a la actual "crisis de legitimidad" de las autoridades iraníes. "Irán mintió a su propio pueblo sobre el coronavirus, le dijo que no había porqué inquietarse, pero el virus se extiende por todo" el país, dijo Hook.

16:15 Wall Street abre con una caída del Dow Jones de un 3%

Los grandes índices de Wall Street se hundían este jueves en un mercado nervioso por la propagación de la epidemia de coronavirus en el mundo. El Dow Jones llegó a perder hasta un 3,10% poco después de la apertura y registraba una caída del 2,88% sobre las 15:00 GMT. El Nasdaq cedía un 2,34%, y el S&P 500, un 2,68%.

16:01 China pasa quiere limpiar su imagen y envía ayuda ante el virus

Acusada de ser la fuente del coronavirus, China ahora ofrece expertos, consejos y tests de detección a la comunidad internacional. Un viceministro de Exteriores dijo hoy que China ya ha compartido experiencia en materia de tratamiento de enfermos con "gran número" de países.

Un equipo de expertos ha sido enviado a Irán con 5.000 kits de detección y 250.000 mascarillas. También ha sido enviado material a Pakistán, Japón y algunos países de África, según un portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian. "Mientras proseguimos nuestro trabajo de prevención en China (...) suministraremos, en la medida de nuestras capacidades, un apoyo a los países extranjeros" declaró el portavoz.

15:45 La Iglesia de la Natividad de Belén cierra por temor a contagios

La Iglesia de la Natividad de Belén, cuna del cristianismo, cerró hoy sus puertas por temor al contagio de coronavirus tras confirmarse varios positivos en un grupo de turistas griegos que habían visitado Cisjordania ocupada. "Mucha gente de todo el mundo la ha visitado y podía tener el virus, por eso bebemos cerrarla para limpiarla. Todavía no sabemos cuándo será abierta de nuevo", explicó a Efe Isa Thalhieh, cura grecoortodoxo de la Natividad.

15:34 España prepara medidas de estímulo económico si la crisis se prolonga

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha avanzando que el Gobierno de España está preparando una batería de medidas de estímulo que se "podrían plantear en el caso de que la epidemia de coronavirus se prologue y su impacto económico sea más alto".

Sin embargo, ha recordado que en estos momentos la epidemia está contenida en España y no es necesario "tomar medidas adicionales". La ministra ha subrayado que esas medidas se adoptarán siempre en coordinación con el resto de los países de la Unión Europea, a la que se solicitaría también que sea "flexible con los objetivos de consolidación fiscal".

15:15 El GP de Tailandia de motociclismo finalmente se disputará el 4 de octubre

El Gran Premio de Tailandia de motociclismo, inicialmente previsto el 22 de marzo pero aplazado el lunes debido a la epidemia de coronavirus, se disputará finalmente el 4 de octubre, anunció hoy la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

15:12 Abandonan el centro médico los latinoamericanos en cuarentena en Ucrania

Los ciudadanos ucranianos y extranjeros, entre ellos varios latinoamericanos, que fueron evacuados hace dos semanas de Wuhan (China) abandonaron este jueves el centro médico en la localidad ucraniana de Novye Sanzhari, en el que ingresaron el pasado 20 de febrero en medio de una gran polémica. En total se evacuó a 73 personas, 45 ucranianos y 28 extranjeros (incluyendo a ocho ciudadanos de Argentina, cinco de República Dominicana, cinco de Ecuador, cuatro de El Salvador, dos de Costa Rica y uno de Panamá).

El ministro del Interior, Arsén Avákov, quien acompañó a al presidente Zelenski en su viaje a la localidad ucraniana, comunicó que el Ministerio de Exteriores, las embajadas y los consulados se estaban ocupando del caso: "algunos podrán volar a casa hoy mismo", dijo Avákov.

Junto con las personas que cumplieron la cuarentena en Novye Sanzhari se encontraba también la hasta ayer ministra de Sanidad, Zoriana Skaletskaya, quien decidió acompañar a los evacuados de Wuhan después de que su llegada a Ucrania generara molestar entre algunos vecinos de la zona.

15:10 Lufthansa cancela sus vuelos a Israel tras anunciadas restricciones

La aerolínea alemana anunció hoy la suspensión de todos sus vuelos hacia Israel después de que este país prohibiera ayer la entrada de ciudadanos de Francia, Alemania, España, Suiza y Austria para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

14:55 Primer caso confirmado en Sudáfrica

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron este jueves (05.03.2020) el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 38 años que había viajado recientemente a Italia con su mujer, lo que supone la llegada de la enfermedad COVID-19 a la región del sur de África, hasta ahora libre de la epidemia.

"Eran parte de un grupo de diez personas que llegaron de vuelta a Sudáfrica el 1 de marzo de 2020. El paciente consultó a un médico general el 3 de marzo, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta y tos", informó hoy el ministro de Salud sudafricano, Zweli Mkhize, en un comunicado.

14:54 La OPEP apunta a un recorte adicional de 1,5 millones de barriles diarios

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se inclina este jueves (05.03.2020) por un recorte drástico de la oferta de crudo de un millón y medio de barriles diarios (mbd) por el impacto del coronavirus, pero para ello quiere la cooperación de Rusia, que hasta ahora se niega.

En la reunión extraordinaria que mantienen en Viena, los ministros del sector de los trece miembros de la OPEP manejan esa cifra como posición común para el encuentro de mañana con sus homólogos de los diez productores independientes aliados, entre ellos Rusia.

La OPEP asumiría una reducción de un millón de barriles diarios y los productores aliados el medio millón restante, según informó la organización en un comunicado.

12:01 Irán cierra escuelas y universidades por un mes

Las escuelas y las universidades en Irán cerrarán por un mes tras una decisión anunciada este jueves (05.03.2020) por el ministro de Salud, con el objetivo de limitar la propagación del nuevo coronavirus en el país.

"Escuelas y universidad estarán cerradas hasta fin de año" iraní, el 19 de marzo, declaró Said Namaki a la prensa. Ese día comienzan las vacaciones de Año Nuevo que duran hasta el 3 de abril. Las universidades de todo el país ya estaban cerradas desde hacía una decena de días, así como las escuelas de varias provincias.

Según las cifras difundidas este jueves, ha causado hasta ahora la muerte de 107 personas de 3.513 contagiados.

11:58 Coronavirus podría costar a las aerolíneas hasta 113.000 millones de dólares en 2020

Las aerolíneas podrían perder hasta 113.000 millones de dólares en ingresos en 2020 debido al impacto del nuevo coronavirus, estimó este jueves la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

La IATA estimó las pérdidas de ingresos de las compañías aéreas para el transporte de pasajeros entre 63.000 millones dólares --si la propagación del virus logra controlarse-- hasta 113.000 millones si el coronavirus sigue extendiéndose. Esta estimación no toma en cuenta las pérdidas de transporte de flete.

El escenario más crítico supone una reducción de 19% de los ingresos mundiales del transporte aéreo de pasajeros. "El giro de los acontecimientos como resultado de la COVID-19 es casi sin precedentes", dijo el titular de la asociación Alexandre de Juniac, tras una reunión en Singapur.

11:42 Japón pondrá en cuarentena a las personas que lleguen de China y Corea el Sur

Japón decidió colocar en cuarentena de dos semanas a todos los pasajeros procedentes de China y Corea del Sur a raíz de la epidemia de coronavirus, anunció el primer ministro japonés.

"Vamos a reforzar nuestras cuarentenas para la inmigración de esos dos países", declaró Shinzo Abe, que precisó que la medida entrará en vigencia el lunes.

10:17 Primer muerto por coronavirus en Suiza

"Este jueves, los servicios del centro hospitaliario universitario de Vaud informaron al médico del cantón que una paciente de 74 años infectada por el coronavirus y hospitalizada desde el 3 de marzo murió durante la noche", indicó la policía en un comunicado.

08:27 Japón anuncia aplazamiento de la visita de Estado del presidente chino Xi debido al nuevo coronavirus

El Gobierno de Tokio anunció este jueves (05.03.2020) que ha acordado con Pekín posponer de forma indefinida la visita a Japón que estaba prevista para abril del presidente chino, Xi Jinping, debido al brote del nuevo coronavirus.

"Hemos mantenido conversaciones y acordado el cambio de fecha de la visita de Xi, ya que ambos países están centrados en afrontar el mayor problema en estos momentos que es el coronavirus", dijo este jueves el portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga, en rueda de prensa.

El portavoz añadió que la nueva fecha de la visita inicialmente prevista para principios de abril "será cuando ambas partes consideren oportuno", sin precisar más sobre cuándo podría tener lugar el primer viaje de Estado de Xi a Japón desde su llegada al poder en 2013.

06:54 Casi 300 millones de estudiantes sin clases por coronavirus

El nuevo coronavirus ha dejado a casi 300 millones de estudiantes en el mundo sin clases. Italia es el último país en haber cerrado los colegios en un intento por frenar la epidemia.

Italia, principal foco europeo, que superó el miércoles los 100 muertos (3.089 contagiados de los cuales 107 muertos), ha tomado medidas excepcionales: todos los colegios y universidades permanecerán cerrados desde el jueves hasta el 15 de marzo.

Corea del Sur, segundo foco de contagio después de China (5.766 infecciones, incluidas 35 muertes) ha prolongado las vacaciones tres semanas en centros educativos y guarderías. En Irán, donde las autoridades informaron de 15 nuevas muertes (92 en total, 2.922 casos), también se cerraron los establecimientos escolares, se suspendieron los eventos culturales y deportivos y se redujeron las horas de trabajo en las administraciones.

A causa de la epidemia, 13 países se han visto obligados a cerrar todos los colegios, lo que afecta a más de 290 millones de estudiantes en todo el mundo, según la UNESCO, una "cifra sin precedentes".

06:50 Corea del Norte pone fin a la cuarentena para extranjeros por el coronavirus

Corea del Norte ha puesto fin a la cuarentena de más de un mes impuesta a extranjeros residentes en el país para evitar la propagación del coronavirus, según confirmó la embajada de Rusia en Pionyang en un mensaje de la red social Facebook.

La legación rusa confirmó que la cuarentena, impuesta a finales de enero para diplomáticos y trabajadores de organizaciones internacionales, terminó el pasado 2 de marzo. Está previsto que un vuelo chárter despegue este viernes de Pionyang rumbo a la ciudad rusa de Vladivostok con unos 60 diplomáticos a bordo, incluyendo a todos los integrantes de las embajadas de Alemania, Suiza y Suecia, según ha informado la web especializada NK News.

04:18 Muere un paciente curado en Wuhan cinco días después de salir del hospital

Un hombre de 36 años murió de insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, cinco días después de haber sido dado de alta de uno de los hospitales construidos para contener el brote, informó el diario South China Morning Post.

El paciente, Li Liang, ingresó en el hospital el pasado 12 de febrero y fue dado de alta dos semanas después bajo la condición de permanecer en cuarentena durante 14 días. Sin embargo, dos días después de salir del centro asistencial, Li volvió a sentir algunos síntomas y el 2 de marzo fue enviado de nuevo al nosocomio, donde certificaron su muerte el mismo día. El certificado de defunción emitido por la comisión de salud de Wuhan indica que la causa directa de su muerte fue el COVID-19, según el rotativo.

Según los datos oficiales, 52.045 pacientes han sido dados de alta desde que comenzó la epidemia, y se ha realizado seguimiento médico a más de 669.025 personas que han estado en contacto cercano con los infectados, de las cuales 32.870 siguen bajo observación.

04:16 Miles de personas retenidas en crucero en la costa estadounidense

Miles de pasajeros permanecen retenidos a bordo de un crucero en la costa de California para ser examinados por coronavirus, luego que varias personas y miembros de la tripulación mostraran síntomas.

Las autoridades retrasaron el atraco del Grand Princess, que interrumpió su viaje a Hawái y volvió a San Francisco. Un hombre de 71 años, que viajó en el mismo buque en su viaje anterior a México, murió después de contraer el nuevo virus, convirtiéndose en el primer caso fatal en California, informaron el gobernador del estado y el operador Princess Cruises.

Las autoridades explicaron que 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación estaban posiblemente enfermos. El Grand Princess pertenece a Princess Cruises, la misma compañía que operó el barco infectado por el virus que salió de Japón el mes pasado y en el que más de 700 personas a bordo dieron positivo.

03:28 PIB de Australia se contraerá al menos 0,5 por ciento por el COVID-19

El Producto Interior Bruto (PIB) de Australia se contraerá en al menos 0,5 por ciento en el primer trimestre del año por el impacto del COVID-19 en la economía australiana, indicó el secretario de la oficina del Tesoro, Steven Kennedy.

"Este cálculo preliminar toma en cuenta el impacto directo en el turismo, las exportaciones a la educación internacional y algunos efectos en las tasas cambiarias. No incluye la interrupción de la cadena de abastecimientos u otros impactos potenciales más amplios", comentó Kennedy.

Uno de los sectores más afectados es el de la exportación de la educación, que aportó el año fiscal 2017-18 unos 21.425 millones de dólares (19.248 millones euros), y que atrajo en ese período a casi 400.000 estudiantes extranjeros, de los cuales un 38,3 por ciento provienen de China, según datos oficiales.

02:21 California declara estado de emergencia

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró emergencia tras la primera muerte reportada en el estado: una persona adulta que presuntamente fue expuesta al virus en un crucero que partió de San Francisco a México. Newsom, que envió sus condolencias a su familia, señaló que otro paciente que viajó en el mismo navío está en observación en condición delicada. Más de 50 personas están contagiadas en California, el número más alto de Estados Unidos.

El condado de Los Ángeles -el más populoso del país- informó de seis nuevos casos, de los cuales tres corresponden a un grupo que viajó al norte de Italia, explicó Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública. Autoridades dicen que el número de contagios en California puede aumentar en los próximos días, por lo que instaron a las familias a prepararse para el posible cierre de escuelas y la cancelación de eventos públicos.

00:38 Los países acumulan reservas contra el coronavirus

Varios países intentaban controlar este miércoles (04.03.2020) sus reservas de mascarillas y material de protección, indispensables para el personal sanitario que lucha contra la epidemia de coronavirus.

Ante la fuerte demanda de geles desinfectantes, mascarillas, guantes y trajes de protección, Francia decidió confiscar las reservas y la producción de mascarillas, mientras que Rusia y Alemania prohibieron la exportación de material médico de protección.

En tanto, la falta de equipamiento en China ha llevado a que las plantas de fabricación de pañales, chaquetas y teléfonos móviles sean ahora utilizadas para confeccionar mascarillas y trajes de protección.

00:28 Mil personas en cuarentena por sospecha de coronavirus en Nueva York

La cifra de pacientes con COVID-19 en Nueva York se elevó a once, todos vinculados con un abogado -el único hospitalizado- que ha pedido que unas mil personas relacionadas con su caso se pongan en cuarentena voluntaria.

Los nuevos afectados son miembros de la misma familia, entre ellos la esposa de un hombre que llevó al hospital al jurista de 50 años, y sus cuatro hijos, todos residentes en New Rochelle, en el condado de Westchester, de acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. La familia está relacionada con la Academia del Torah, una sinagoga que ha sido cerrada hasta el 8 de marzo. Ahí las autoridades han pedido confinamiento a unas 300 personas.

00:17 Latinoamérica reporta nuevos pacientes contagiados

América Latina reportó este miércoles nuevos contagios del coronavirus, enfermedad ya presente en Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, México y Ecuador, además de las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín (parte francesa).

En Brasil -que registró el primer caso de coronavirus en América Latina- se confirmó el tercer contagio: un colombiano residente en la ciudad de Sao Paulo que presentó los síntomas después de viajar por varios países de Europa, entre ellos España e Italia. Además, las autoridades estudian un caso sospechoso de una niña de 13 años que viajó a Portugal y a Italia y que fue diagnosticada positivamente por un primer examen con el coronavirus.

Las autoridades de Ecuador también informaron que los casos reportados en ese país ascendieron a 10, después de 3 nuevos positivos entre los contactos directos de la primera paciente, un caso importado de España. Asimismo, Chile detectó un tercer contagio de coronavirus: una persona de 56 años que visitó varios países europeos, entre ellos Italia.

Mientras, el Gobierno argentino pidió a la población evitar el pánico tras confirmarse el martes el primer caso de coronavirus, enfermedad ante la que el ministro de Salud, Ginés González García, consideró que "hay un miedo sobreexagerado".

ee/ama (efe, afp, Reuters, South China Morning Post)

