"Lloré durante el rodaje": el documental "20 días en Mariúpol" gana el Premio del Público de Sundance

La película "20 días en Mariúpol" ganó el Premio del Público al Mejor Documental Internacional en el Festival de Cine de Sundance de este año. Para rodar el documental, de 94 minutos, el corresponsal de guerra Mstyslav Chernov viajó con el fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora Vasilisa Stepanenko a la ciudad portuaria de Mariúpol en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y documentó durante 20 días la vida en esta ciudad de importancia estratégica, sometida al fuego constante del Ejército ruso.

"El objetivo era ayudar a los espectadores a comprender la magnitud de la destrucción y el sufrimiento", explica Chernov a DW en una entrevista. "Cuando la gente ve las noticias, lo máximo que ve son 30 segundos, un minuto o minuto y medio. Las imágenes que los periodistas de la agencia AP tomaron en Mariupol dieron la vuelta al mundo en varios noticiarios. Chernov y Maloletka recibieron el año pasado el Premio a la Libertad de Expresión de Deutsche Welle por su trabajo. En su documental, que ya se ha estrenado, se pueden ver las desgarradoras imágenes de los primeros días de la guerra.

"Duele, pero eso es lo que nos hace humanos"

Gran parte de las imágenes de "20 días en Mariúpol" son estremecedoras. Por ejemplo, cuando el ejército ruso ataca un hospital y hay que evacuar una sala de maternidad. La cámara capta imágenes de una mujer embarazada que sale del hospital en camilla. Se lleva la mano a la barriga, como si con ella pudiera alejar las bombas rusas. El público se entera de que ni ella ni su hijo nonato sobrevivirán al ataque.

El periodista y director del documental, Mstyslav Chernov, durante la entrega de premios del Sundance Film Festival.

En una entrevista concedida a DW, Chernov describe la muerte de niños como la peor experiencia que tuvo que vivir durante el rodaje: "En cada momento de la película, la emoción me embargaba", afirma el director. "Cuando estaba rodando, lloraba. Cuando estaba editando, lloré. Cuando vi la película en el cine, lloré". El director está convencido de que estos sentimientos son importantes: "Siempre duele. Pero eso es lo que nos hace humanos".

"Nos sentimos culpables por irnos"

"Cuando salimos del asedio, el día 20, tenía unas 30 horas de material", cuenta Chernov a DW. Sólo envió unos 30 o 40 minutos a la agencia de noticias AP. "Nos sentíamos culpables por irnos. Sentimos que teníamos que hacer más. Entonces surgió la idea de hacer una película."

Maloletka, Chernov y Stepanenko abandonaron Mariúpol bajo la protección del Ejército ucraniano, según un reportaje de la emisora alemana ARD. El ejército había recibido indicaciones de que los periodistas figuraban en una lista de muerte de los invasores rusos. Sus imágenes no sólo documentan crímenes de guerra rusos, como el ataque a un hospital, sino que también dan una idea del peligroso trabajo de un reportero de guerra y su equipo.

"Ha sido un honor hacer esta película"

Cuando el director Chernov recibió el Premio del Público del Festival de Sundance, dio las gracias a un público "que no apartó la mirada". El premio, declaró Chernov en entrevista con DW, "demuestra que la película es aceptada por el público, que la gente no ha dado la espalda a la tragedia, que, al público, en general, no le importa".

Por eso el premio del público es más importante que cualquier otro, dijo. "Para nosotros no es un logro, para nosotros es un honor mostrarlo todo a la gente y dejar pruebas para la historia de los posibles crímenes de guerra cometidos por la Federación Rusa en Ucrania."

