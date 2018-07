"Liu Xia es un regalo para el Gobierno alemán”

La activista de derechos humanos Tienchi Martin-Liao era amiga de Liu Xiaobo. Luchó junto al escritor Liao Yiwu, la premio Nobel Herta Müller y otros intelectuales de Alemania durante mucho tiempo por su salida, aunque en vano. Desde 2009, es presidenta del centro PEN de China, una o´rganización independiente que desde su origen representa extraoficialmente a los Premios Nobel de la Paz en prisión. La editora, autora y traductora reside en Colonia, Alemania.

DW: Señora Martin-Liao, como presidenta del centro independiente PEN chino, como editora de las obras de Liu Xiaobo y como su amiga, que ha estado en contacto con Liu Xia, esposa y viuda de Liu Xiaobo ¿sabía sobre su liberación y partida?

Tienchi Martin-Liao: ¡Es una alegría inmensa! Pero no sabía nada, esto cayó del cielo. Hace tres días que hablé con Liu Xia, ella estaba en su departamento en Pekín. Posiblemente ni ella lo sabía, de todas formas no pudo decir nada al respecto. Cuando recibí la llamada del primer periodista a las seis de la mañana, tampoco podía creerlo. Media hora más tarde, me llamó Liao Yiwu para confirmármelo.

¿En qué medida estuvo involucrada la Embajada de Alemania?

El embajador, Michael Clauss, está acompañando a Liu Xia. Partieron juntos la mañana del lunes (11.07.2018), poco antes de las 11h00, hora de Pekín. En Berlín la recibió Liao Yiwu, entre otros.

¿Por qué Liu Xia fue liberada precisamente en este momento?

Indirectamente podemos agradecer al presidente de los Estados Unidos. China y EE.UU. se encuentran en una guerra comercial, y más que eso, EE.UU. en general ha cambiado su lineamiento geoestratégico. Se están acercando con fuerza a Taiwán e incluso enviaron un portaaviones al estrecho de Taiwán.

En respuesta, China intenta encontrar nuevos aliados. No quiero decir que China no haya sido aliada de Europa antes. Pero ahora, el Gobierno chino cae en la cuenta de que es aún más necesario que antes mantener las buenas relaciones con Alemania y la Unión Europea. Por ello, la liberación de Liu Xia es solo una jugada que no tiene nada que ver con derechos humanos o la humanidad, en lo absoluto. Quiero hacer énfasis en ello.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha insistido en que la partida de Liu Xia no tiene nada que ver con la reciente visita de "líderes chinos" a Alemania. ¿Fue decisiva la visita de la canciller Merkel, en mayo, para autorizar la salida?

Liao Yiwu y yo estamos en contacto con el Ministerio de Exteriores y sabemos que el gobierno alemán ha estado muy pendiente del caso de Liu Xia. Siempre fue parte en la agenda cuando hubo encuentros. Merkel ciertamente habló de ello, durante su viaje en mayo, con el presidente Xi Jinping.

Liu Xia, viuda de Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz en 2010.

¿Cómo se encuentra Liu Xia?

Físicamente está débil, tuvo una cirugía hace unos meses. Y mentalmente… he estado hablando con ella muy a menudo en los últimos meses, porque estaba muy preocupada por ella, sentía miedo. Ella era muy inestable, pero ahora está mayormente bien. Creo que a su llegada, con el cuidado de Alemania, recibirá la atención médica que necesita y poco a poco se recuperará. Lo que realmente me preocupa es que ahora se enfrenta a una nueva cultura, con otro idioma y en un nuevo entorno. Me temo que podría caer en la soledad, sin importar cuánta gente la quiera y le ayude. Ella necesita a su familia y a sus amigos más cercanos.

¿Se quedará Liu Xia en Berlín?

Sí.

¿No está acostumbrada a la soledad, tras un arresto domiciliario de ocho años? ¿No fue para ella, al menos temporalmente, algo así como una reclusión en aislamiento?

Eso no es del todo cierto. Siempre hubo muchas personas que trataron de consolarlas y acercarse a ella. Recientemente, la llamé cada tanto y le dije que no debería quedarse sola en casa. Últimamente siempre hubo alguien con ella, incluso hace tres días cuando hablamos por teléfono. Ella tenía un grado de libertad. Ocasionalmente podía salir a cenar con amigos o a jugar bádminton. Vivir en Alemania será un nuevo desafío para ella.

Liu Xia fue liberada tres días antes de cumplirse el primer año tras la muerte de Liu Xiaobo.

Creo que la coincidencia temporal es más bien casual. Lo que el gobierno chino realmente quería evitar es recordar a Liu Xiaobo, hacer un acto de memoria o algo así. Pero el primer ministro Li Keqiang estuvo ahora en Alemania. China ha sido arrinconada por los estadounidenses. Y el lado chino sabe muy bien que Liu Xia es un factor importante para Merkel, para el lado alemán.

Eso sí, quiero enfatizar en que aunque estemos felices por su partida: ¡los gestos del Gobierno chino son increíblemente cínicos! Nunca trataron a Liu Xia como a un ser humano, o como una mujer triste que perdió a su marido, sino que para ellos, ella es como un paquete. Un regalo para el gobierno alemán. Esto es un menosprecio a los derechos humanos. A China, en el futuro, le preocuparán aún menos que antes las cuestiones de derechos humanos. Los derechos humanos no existen, solo la política. Ellos hacen solo lo que sirva a sus intereses políticos.

Todavía hay innumerables presos políticos en China. ¿De quién hay que ocuparse ahora?

Ilham Tohti, el profesor uigur que fue sentenciado a cadena perpetua, al igual que el activista democrática Wang Bingzhang. El abogado Wang Quanzhang despareció hace tres años. Hay una amplia lista de prisioneros: el abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, el periodista y activista Qin Yongmin, y otros tantos. Solamente de nuestro PEN hay siete personas en prisión.

El aniversario de la muerte de Liu Xiaobo es el viernes 13 de julio. ¿Qué tiene planeado el PEN?

Estamos planeando un gran evento en Berlín, un acto en memoria de Liu Xiaobo, en la iglesia de Getsemaní. Mi amigo el pastor Roland Kühne, Liao Yiwu y yo organizamos eso. El PEN no participó directamente, pero por supuesto apoya nuestra actividad.

Sabine Peschel (Pana/Er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |