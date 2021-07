Lista Engel: Rolando Castro tilda de "suciedad" el señalamiento de EE. UU.

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, tildó este sábado (03.07.2021) de "suciedad" la denominada Lista Engel que el Departamento de Estado de EE. UU. publicó con los nombres de 55 funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte de Centroamérica a los que señala por corrupción o por acciones antidemocráticas, mientras que dos activistas de derecha extrema de Guatemala lo catalogaron como una "condecoración".

Según declaraciones divulgadas por la prensa local, el titular de la cartera de Trabajo salvadoreña dijo que "pagaron mucho lobby en Washington para que me incorporaran en una suciedad", sin señalar directamente a nadie. "No importa dónde me ubiquen ni dónde me pongan. Yo, en su momento, dije que solo entrego cuentas a Dios, al presidente de la República (Nayib Bukele) y al pueblo salvadoreño", indicó en una reunión con sindicalistas y señaló que la próxima semana dará un nuevo pronunciamiento. El funcionario también calificó la acción de Estados Unidos como un "juego de chantaje político internacional".

De acuerdo con la Lista Engel, Castro "obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos". Entre los salvadoreños señalados de "actores corruptos y antidemocráticos" se encuentran cuatro funcionarios del Gobierno de Bukele, dos de ellos del círculo más cercano al mandatario.

Ricardo Méndez Ruiz: es un "enorme honor" aparecer en la lista

Previo a las declaraciones de Castro, el activista guatemalteco de extrema derecha Ricardo Méndez Ruiz aseguró que es un "enorme honor" aparecer en la Lista Engel y que, con ello, "lo que hace el Departamento de Estado es ponerme una condecoración que acepto con muchísimo orgullo".

El activista, director de la entidad de derechista Fundación Contra el Terrorismo, agregó que significa un "enorme honor" haber sido incluido en el listado "debido a mi lucha a favor de los veteranos de guerra por hechos relacionados con el conflicto armado interno". Méndez Ruiz está señalado en la Lista Engel de "demorar y obstruir las investigaciones criminales contra exmilitares que han cometido actos de violencia e intimidación contra entidades estatales y no gubernamentales".

De igual forma, Raúl Falla Ovalle -abogado de la misma Fundación Contra el Terrorismo que fue señalado en el mismo listado- afirmó que la designación es una "condecoración" y aseveró que seguirá "trabajando con mayor ímpetu en la defensa de nuestra soberanía".

ama (efe, teleprensa)