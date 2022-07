Lidiar con el desastre de Ahrtal sigue siendo una tragedia

Han memorizado las imágenes de esa noche. Siguen traumatizados con las personas que experimentaron y sobrevivieron al desastre de las inundaciones en el oeste de Alemania durante el 14 y 15 de julio de 2021. Son personas que temieron por su vida, que pueden estar de luto por familiares o que se quedaron sin nada.

Algunas de estas escenas se volvieron icónicas en cuestión de días. Como una señal de advertencia que sacude a la gente. 184 personas murieron en Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia. 134 personas murieron solo enel idílico valle del Ahr, y las últimas víctimas ni siquiera han sido encontradas hasta el día de hoy. Decenas de miles fueron afectados existencialmente y tuvieron que reorganizar sus vidas. Muchos tienen que luchar con traumas y ataques de ansiedad.

Historias heroicas y una política del fracaso

Después de las inundaciones hubo y hay muchas historias de sufrimiento y también grandes historias heroicas y de esperanza. Merecen ser contadas y escuchadas.

Lo contrario de estos recuerdos son las historias de fracaso. En general, a Alemania le gusta fingir que nunca abandona a sus ciudadanos y que es un centro de progreso y digitalización, pero luego hay una falla de los sistemas y de quienes toman decisiones políticas, que hasta ahora ha sido procesada de manera insuficiente. Las cadenas de alarma no funcionaron, las regulaciones se convirtieron en grandes obstáculos, los helicópteros de rescate carecían de equipo técnico de recuperación, la comunicación necesaria era técnicamente imposible. Se salvaron vidas en muchos casos gracias al heroísmo personal. Ah, sí: los expertos dicen que la catástrofe era previsible con días de antelación.

Christoph Strack, periodista de DW

El clima extremo se está convirtiendo en norma

Debe quedar claro para todos que las cosas no serán como antes, pero no se le puede decir a la gente que no debe construir su casa en la orilla del río, sin darles perspectivas oportunas y concretas. Esto es tan cierto como que la humanidad tendrá que prepararse para condiciones climáticas extremas más severas. Para citar solo un ejemplo: hace unos días, las fotos y videos de avalanchas glaciales de proporciones inimaginables que ocurrieron en áreas de alta montaña en Italia y Kirguistán conmocionaron a muchos.

De hecho, estamos acostumbrados a que los telediarios muestren imágenes de inundaciones en Bangladesh o India, sequías en Australia, o bosques en llamas en el Amazonas poco antes de los resultados deportivos y del parte meteorológico. Hoy las imágenes vienen de todas partes del mundo, del Ahr o de Italia, de California o Grecia, de Siberia o de Oceanía. La situación se pone cada vez más seria.

Se requiere una acción responsable

La inundación del Ahr y del Wupper también se convirtió en parte de la campaña electoral en septiembre de 2021. ¡La crisis climática, el medio ambiente! Pero luego volvió a ocupar la agenda la pandemia de Covid-19, luego vino el ataque ruso a Ucrania. Y una sociedad obsesionada con las últimas noticias y la indignación olvida peligrosamente rápido sus compromisos a largo plazo. Esto pone en peligro su resiliencia en situaciones de crisis.

Las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global ya no nos soltarán. La noche de la inundación en el Ahr solo ha demostrado que ya no hay terreno seguro. Es aún más importante ayudar y actuar y ser capaz de hacer ambas cosas de manera responsable. Las historias del Ahr, que hablan de muerte y sufrimiento, esperanza, ayuda y frustración, nos obligan a actuar juntos.

(mn/jov)