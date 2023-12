Liberan a enfermero secuestrado por Al Qaeda en 2017

Gerco van Deventer, un enfermero sudafricano secuestrado en noviembre de 2017 por Al Qaeda en Libia y trasladado después a Mali tras ser vendido a otro grupo yihadista, fue liberado, informó este domingo (17.12.2023) la ONG Gift of Givers, que participó durante todo este tiempo en las negociaciones para conseguir la puesta en libertad de Van Deventer.

"Gift of Givers anuncia la puesta en libertad incondicional de Gerco van Deventer, secuestrado en Libia el viernes 3 de noviembre de 2017, vendido al JNIM (siglas en árabe del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes) en Mali en 2018", reveló el director de la entidad, Imtiaz Sooliman, a través de la red social Facebook.

La liberación se produjo tras "un periodo de seis años y un mes, lo que lo convierte en el rehén sudafricano retenido bajo cautividad durante más tiempo", añadió Sooliman. La organización se implicó en el caso a petición de la familia de Van Deventer en 2018, cuando empezó a negociar con el JNIM para reducir su petición inicial de tres millones de dólares de rescate hasta medio millón.

Largas negociaciones

Gift of Gvers no paga rescates ni cobra por sus servicios, y la familia de Van Deventer no estaba en condiciones de asumir el desembolso exigido por los yihadistas. Además, no hubo nunca benefactores interesados en apoyar la causa y la empresa para la que Gerco acababa de empezar a trabajar no podía ayudar, lo que hizo que todo el proceso entrara en un período de estancamiento.

Sin embargo, en los últimos meses la ONG comenzó a pedir, con ayuda de líderes religiosos y otras personalidades, la libertad del enfermero. Los yihadistas, además, valoraron que la entidad ofreciera ayuda tras el terremoto de Marruecos, del pasado mes de septiembre. De esta manera, a última hora del sábado se confirmó la liberación del rehén, la que tuvo lugar el viernes cerca de la frontera entre Argelia y Mali.

"(Los servicios de) Seguridad del Estado de Sudáfrica confirmaron anoche que la Seguridad del Estado de Argelia los llamó para informarlos de que Gerco está en libertad, está con ellos y ha sido llevado al hospital para un examen de salud", celebró la entidad.

DZC (EFE, AFP)