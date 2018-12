Lewandowski imagina un fin de su carrera en el Bayern

El delantero polaco Robert Lewandowski dijo, en declaraciones a la revista Sport Bild, que se puede imaginar terminar su carrera en su actual equipo, el Bayern Múnich, y que la posibilidad de un traspaso no es algo que esté entre sus opciones.

"Para mí es claramente una posibilidad terminar mi carrera en el Bayern. Me lo puedo imaginar", dijo Lewandowski. "Un traspaso no me pasa por la mente. En verano se plantearon otras cosas, pero todo ha quedado atrás", agregó.

Lewandowski, de 30 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2021 y en el pasado ha sido relacionado con diversos equipos europeos, entre ellos el Real Madrid.

"Es posible que me quede aquí mucho tiempo. Me identifico plenamente con el Bayern. Siento que, después de que se acabaran todos los rumores y todos los problemas, estoy de todo corazón con el Bayern, al 100 por 100", aseguró el jugador. (EFE)