Leopoldo López lamenta no haber "liberado" a Venezuela

El opositor venezolano Leopoldo López descartó este martes (05.10.2021) en Miami que las elecciones regionales y locales de noviembre en su país vayan a ser "libres" o "transparentes" y calificó esos comicios de intento de legitimación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Además, dijo sentirse frustrado por no haber podido "liberar” a Venezuela.

López fue uno de los oradores principales en el Oslo Freedom Forum, donde presentó el caso venezolano durante el foro que analizó el combate a las tiranías. En la ocasión dijo comprender la frustración de los venezolanos y reconoce que, como oposición, cometieron errores en el camino, pero que todas las decisiones que él asumió las tomó pensando lo que era la mejor para el fin del gobierno chavista.

"Yo tengo la frustración de no haber logrado la libertad de Venezuela, y ha sido un proceso muy largo, muy tóxico, que ha llevado a buscar culpables entre nosotros y yo creo ese no es el camino", expresó. Señaló que su papel ahora es "buscar unirnos y dedicar tiempo y esfuerzo a buscar unificar los liderazgos y movimientos de los países que estamos pasando por unas circunstancias similares".

Maduro quiere lavar su imagen

Por otra parte, el líder opositor dijo que el papel del líder opositor Juan Guaidó es muy "importante" porque es el "depositario de la legitimidad democrática de nuestro país y eso es algo que es constitucional y legal y ese es el golpe más duro que se le ha dado a Nicolás Maduro". Pese a ello, admitió que ha habido "una caída en la popularidad", pero insistió en que "la realidad es que Guaidó sigue en Venezuela arriesgando su vida”.

Respecto a las elecciones de noviembre, dijo que no eran libres, en diálogo con la agencia AFP. "No es una elección libre, no es transparente y no es verificable. Yo creo que son un evento electoral que ha convocado la dictadura en donde no hay ningunas condiciones". Sin embargo, el político -exiliado en España- dijo que los comicios pueden servir a la oposición.

"Estamos participando para dar la pelea, para salir a la calle, para organizar a la gente, para mandar un mensaje", dijo. Respecto a las intenciones del gobierno de Maduro, que se ha sentado en una mesa de negociación con la oposición en México en las últimas semanas, López aseguró que sólo intenta lavar su imagen. También pidió a la comunidad internacional aumentar la presión contra el régimen.

DZC (EFE, AFP)