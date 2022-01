Lavrov a EE.UU. y la OTAN: "Estamos esperando una respuesta"

En su rueda de prensa de comienzo de año, Serguéi Lavrov fue claro el viernes (14.1.2022) respecto a la posición rusa en medio de la creciente tensión por Ucrania. "Estamos esperando una respuesta por escrito de nuestros colegas. Creemos que ellos entienden la necesidad de hacerlo inmediatamente, y de hacerlo por escrito. No esperaremos hasta siempre", señaló el ministro ruso de Exteriores.

Lavrov aseguró que "hay planes para empantanar" el proceso. "Digan lo que digan sobre la necesidad de hablar con sus aliados y la necesidad de involucrar a todos los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), son declaraciones vacías e intentos de retrasar una respuesta". "Somos conscientes de que las perspectivas de alcanzar un consenso dependen de EE. UU."

"Todo por escrito"

Por otro lado, Lavrov argumentó que, cuando se creó el Consejo Rusia-OTAN, se negociaron acuerdos políticos sobre códigos de conducta y protocolos en el contexto de Fuerzas Armadas y sistemas de armas. "Nadie habló de consultas con la OSCE o la Unión Europea", sentenció el jefe de la diplomacia rusa. "Queremos ver su respuesta por escrito, punto por punto, provisión por provisión (...). Queremos que nos digan' esto nos encaja, esto no'. Si no, por qué, si podemos enmendarlo, cambiar el lenguaje, añadir algo. Todo por escrito, por favor", indicó. El ministro ruso de Exteriores subrayó que espera una "respuesta madura" de EEUU.

Por otro lado, Lavrov no quiso entrar en elaborar la respuesta de Rusia en caso de que reciba una respuesta negativa, después de varios altos cargos, entre ellos el viceministro ruso y jefe negociador con EE. UU., Serguéi Riabkov, advirtiera de una respuesta militar por parte de Moscú si EE. UU. y la OTAN no reaccionan a la demanda rusa. "Como ha dicho el presidente Putin, eso dependerá de lo que le recomienden los expertos militares". "No voy a tratar de leer los posos del té" sobre lo que pueda ser la respuesta rusa, indicó. "Si nuestras propuestas son rechazadas, si eso ocurre, evaluaremos la situación, informaremos al presidente. Durante su rueda de prensa anual, él dijo que, en tal caso, se tomarían en cuenta todos los factores, incluidos nuestros intereses de seguridad. No hay manera de predecir el futuro, algo que nuestros colegas occidentales intentan hacer. Creo que es contraproducente", dijo.

"Vínculos militares con socios y aliados"

Preguntado si Rusia fortalecerá su presencia militar fuera de sus fronteras en caso de que no sean atendidas sus demandas, Lavrov respondió que Rusia tiene "amplios vínculos militares con nuestros socios y aliados y tenemos presencia en diversas regiones del mundo". "Este es un tema de relaciones bilaterales", dijo Lavrov.

Serguéi Riabkov no descartó en una entrevista al canal de televisión ruso RTVI publicada ayer el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", afirmó al respecto el "número dos" de la diplomacia rusa.

Por otro lado, Lavrov acusó a la OTAN de "intentos de expandirse artificialmente" al tratar de atraer no solo a Ucrania, sino también a países escandinavos que no son miembros de la Alianza Atlántica. Sostuvo asimismo que Moscú espera un aumento de la presencia de la OTAN cerca de Rusia "en los próximos meses" utilizando el pretexto de las tensiones en torno a Ucrania como pretexto.

