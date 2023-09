Latinoamérica y UE: pasos inminentes contra el narcotráfico

Juntos por segunda vez con los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, catorce ministros latinoamericanos reafirman, en Bruselas, su compromiso de estrechar la cooperación en materia de seguridad.

Reunidos en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) que se fundó hace apenas un año, los socios birregionales tienen ya resultados concretos en su haber, como incautaciones de cargamentos ilícitos de drogas, entre América Latina y España. Según el ministro español Fernando Grande-Marlasca, que hace un año fueran siete y hoy catorce los ministros latinoamericanos asistentes, es ya una señal de éxito. Ahora se ha acordado un calendario concreto y un canal permanente de comunicación. Una reunión al respecto, al más alto nivel, se prevé para la primavera.

Experiencias y pasos adelante

De una declaración conjunta se desprende que el modelo que se implementará al otro lado del Atlántico se asemejará al de la Plataforma Multidisciplinar Europa contra Amenazas Delictivas (EMPACT). También que el programa regional El PAcCTO cuenta con el beneplácito birregional. Este programa se enfocó durante su primera fase en el crimen transnacional, no solamente el narcotráfico. Una segunda fase, con el doble de recursos, anunció la comisaria europea de Justicia, Ylva Johansson, después del encuentro.

Según declaró Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad de Panamá, los participantes de este encuentro están conscientes de que la democracia y el desarrollo humano sostenible están en juego, producto de los dineros que producen las redes criminales. Panamá ha relevado a Argentina en la presidencia del CLASI.

Costa Rica, un pequeño laboratorio

"Después de los acuerdos de Paz de Colombia, lamentablemente, se ha incrementado por tres, y según nosotros por más, la producción de cocaína que se dirige a Centroamérica. En el caso de Costa Rica -que ha sido tradicionalmente un país pacífico, sin ejército, sin fuerzas armadas-, el escenario de la inseguridad significa un gran cambio en nuestro estilo de vida”, dice a DW Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. Tanto el tránsito desde el sur hacia el norte, como la droga para consumo interno y la destinada a embarcar a Europa, se ha incrementado.

La lucha entre bandas por el control territorial, siguiendo patrones mexicanos, ha incidido en el aumento de homicidios. "Los carteles mexicanos han establecido en Costa Rica una especie de cabecera de playa”, afirma el ministro Zamora, añadiendo que el avance hacia las rutas del sur abarataría el tráfico.

Los puertos: pieza clave

En cualquier caso, la problemática es compartida y Europa, aunque ha tardado, ha tomado conciencia de que es conveniente para todos actuar en conjunto. Por lo pronto, Costa Rica asume su parte de responsabilidad aumentando el control de ese puerto también con buzos, patrullajes aéreos, cámaras y drones. Cabe recordar que estos esfuerzos costarricenses van en la línea de la cooperación europea en puertos como el de Guayaquil en Ecuador.

"Si la droga no puede salir hacia Ámsterdam o Rotterdam, tampoco llegará a Costa Rica”, afirma el ministro que avizora un control total de las fronteras terrestres. "Costa Rica es pequeño, claro, podemos hacerlo”, afirma el ministro. Por presupuesto y también por el tamaño de sus territorios, hay otros países del CLASI que abogan por fondos de cooperación.

¿Dónde va el dinero?

Los delitos financieros y el blanqueo de capitales se incluyen entre los campos en los que europeos y, por lo pronto, catorce países latinoamericanos y caribeños piensan colaborar. En concreto, Costa Rica propone avanzar en registros de bienes. "Costa Rica, por ser pequeño, tiene buenos registros de los bienes de cada cual y la idea es atacar a los grupos de criminalidad organizada allí en donde está su riqueza económica”, afirma el ministro Zamora. Y admite que, a diferencia del suyo, hay otros países de Latinoamérica donde "hay más territorio que nación y más nación que Estado y hay que encaminar esfuerzos al desarrollo de esos registros”.

La euroorden, un referente

Por último, en cuanto a la transferencia de know-how que se espera de los socios europeos, el ministro de Costa Rica apunta a la orden de búsqueda y captura europea. "La euroorden le permitió a la UE la armonización del sistema policial, de las legislaciones y el intercambio de magistrados de enlace. Este modelo es de recibo para hacerlo extensible a las Américas”, prevé.

Como fuere, al parecer existe consenso en que profundizar la cooperación regional con cosas muy concretas -como planes operativos conjuntos- no se puede dilatar más. Con todo, "para nosotros es muy importante recalcar que no podemos perdernos en el camino; a veces lo urgente no da paso a lo importante”, advierte Zamora. ¿A qué se refiere?

"Hay países que por la urgencia criminal están sacrificando sus garantías judiciales. Para Costa Rica es importante, pese a la dureza del enfrentamiento, hacerlo desde los estándares del Estado de derecho. El narcotráfico no debe lograr que nos parezcamos a ellos actuando más allá de la ley”, concluye.

