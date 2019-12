Las “sardinas” de Italia: resistencia contra la ultraderecha

Grupos de gente con afiches de cartón en forma de sardinas pueblan las plazas y calles italianas: las protestas comenzaron en noviembre de 2019 con un flashmob en Boloña, al que convocó vía Facebook Mattia Santori, un profesor de deporte de 32 años, junto con tres amigos. El objetivo de Santori -que se ha convertido en una especie de portavoz de las "sardinas”- era reunir a tantas personas, que estas tuvieran que pararse unas pegadas a las otras, como sardinas en lata, para protestar contra la visita a la ciudad del jefe del partido de ultraderecha Liga Norte, Matteo Salvini. 15.000 personas acudieron al llamado, y otras manifestaciones siguieron a la primera. Según los organizadores, el fin de semana pasado (14 y 15.12.2019), hubo cerca de 100.000 "sardinas” en Roma, en la Plaza San Giovanni. Pero no solo hubo manifestaciones en Italia. También salieron a las calles en París y en Dresde.

El mensaje es claro: "Las ‘sardinas' quieren que la política vuelva a la decencia, quieren un estilo nuevo, pero eso no significa que también quieran nuevos contenidos”, explica a DW Christian Blasberg, historiador de la Universidad LUISS, de Roma, que estudia la historia de los movimientos políticos en Europa. El movimiento de las "sardinas” está harto del "tono rudo y punzante del discurso político, y de que la política se polarice de manera tan extrema”. "Pedimos que desaparezca la violencia en todas sus formas del discurso político y de los contenidos políticos”, dice en su página en Facebook, seguida por unas 270.000 personas.

Protesta de las "sardinas" en Florencia (30.11.2019): Solidaridad, acogimiento, respeto, derechos, inclusión, no violencia, antifascismo.

La repercusión que encuentran las "sardinas” en las calles no sorprende a Blasberg. Según él, por un lado, en Italia encuentra un gran eco desde hace años "todo lo que esté en contra de las formas establecidas o de los protagonistas de la política”. Por el otro, supone el historiador, las "sardinas” se benefician del fracaso del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que surgió en 2009 de un movimiento de protesta en torno al comediante Beppe Grillo como alternativa al establishment político. Los seguidores del M5S podrían estar entre la gran cantidad de "sardinas". El M5S, a pesar de haber sido una esperanza como alternativa a las política tradicional italiana, hizo coalición con la Liga Norte y ahora gobierna Italia junto con el socialdemócrata Partido Democrático (PD).

Italia: decenas de miles de italianos forman parte del movimiento de las "sardinas" en Rímini. (24.11.2019).

Elogio de los socialdemócratas y del M5S

Las "sardinas” no cuentan con una estructura como organización política, y eso representa un problema, dice Christian Blasberg. "Eso puede marchar bien en tanto no se dejen instrumentalizar. Pero en cuanto se note que hay detrás algún partido u otro movimiento, su mensaje seguramente dejará de hallar eco y pasará al olvido en la cotidianeidad política”. Otro de sus errores, según el experto, es haber enviado señales de que son una iniciativa popular amplia, pero haber cantado la canción antifascista "Bella Ciao”, simbólica de la izquierda. A pesar de eso, el fundador de las "sardinas” dijo a la emisora ntv que, en primer lugar, "se rigen por la Constitución italiana”. Y que "la igualdad de los seres humanos, el respeto de las diferencias, el derecho de representar una idea sin por eso declarar enemigos a quienes piensan diferente, son conceptos que se encuentran, sobre todo, en las corrientes de izquierda. Por eso diría que nuestra postura es más bien de izquierda”.

Tanto la socialdemocracia como el M5S elogiaron las propuestas de las "sardinas” y dijeron que van a ocuparse de ellas. Pero Blasberg no cree que el movimiento pueda significar un peligro para Salvini en la campaña para las elecciones regionales en Italia, en enero de 2020.

Una "sardina" contra la visita de Matteo Salvini a Módena.

Según Donatella della Porta, directora del Centro de Investigación sobre Movimientos Sociales, de Florencia, "un movimiento que partió de cuatro personas no es instrumentalizable. Sus contenidos y objetivos están en proceso de cambio”. Y subraya que Santori es el rostro visible del movimiento, pero que no representa a todas las "sardinas”. En los próximos días y semanas se verá si las "sardinas” quieren aliarse con otras corrientes políticas, por ejemplo, con los ecologistas y las feministas de Italia, y qué rol tienen en ese movimiento temas como la justicia social y el cambio climático. No importa cuánto duren las protestas, lo decisivo es cuáles son los problemas en los que están funcionando como catalizador en la sociedad. "Es difícil decir si las ‘sardinas' seguirán existiendo dentro de un año”, señala della Porta, "pero pienso que el movimiento es importante porque dirige la atención hacia la política en la calle y a lo que significan la Liga y Salvini”.

(cp/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |