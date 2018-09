Las ratas son animales fantásticos, ¡en serio!

1. Las ratas son objetos de investigación interesantes

Roedores como las ratas y los ratones son idóneos para investigaciones científicas, por ser tan variados y polifacéticos. "En el mundo hay un sinfín de animales, muy diversos, que se distinguen enormemente de la rata de alcantarilla o rata común, que conocemos aquí en Europa central", explica Rainer Hutterer, del Museo de Investigación Zoológica Alexander Koenig, en Bonn. Cada año se descubren y clasifican nuevas especies. En África hay, por ejemplo, ratas de un color rojo luminoso o ratas nadadoras.

2. Las ratas son apreciadas como animales domésticos

¡No se asusten si sus hijos les piden una rata como animal doméstico! Estos animales no provienen de la alcantarilla, sino que son criados específicamente para convivir con el ser humano, por lo cual se les llama ratas de compañía. Los animales de esta especie no son tan huidizos, tienen otro color y, sobre todo, un pelo muy suave.

La ratas de compañía son un animal doméstico tan popular, que ya se han acostumbrado a los seres humanos.

3. Las ratas son sociales e inteligentes

La rata de alcantarilla vive en grandes grupos sociales y es una de las más inteligentes, explica Hutterer. Tiene una orientación visual excelente y es capaz de tomar un desvío, de ser necesario. La rata de alcantarilla se ha adaptado perfectamente al ser humano y es hoy muy flexible, es decir, come lo que encuentre a su paso.

La rata de alcantarilla vive en grandes grupos sociales.

4. Las ratas son un manjar exquisito

Hay muchos lugares en el cual no es nada raro que se sirvan ratas. Eso sí, no cualquier rata. "En Asia se hace una distinción clara entre las ratas que habitan los árboles y aquellas que viven en el suelo. Las únicas que se comen son las que se encuentran en los árboles, por estar más lejos de los excrementos humanos", explica el zoólogo Hutterer. Se las come asadas o fritas, y aderezadas con citronela o ajo.

En muchas partes del mundo las ratas son consideradas una exquisitez, como en este mercado en la India.

5. Las ratas son veneradas

En la India, al menos, se las adora. Allí se cree que en las ratas reencarnaron las almas, que son protegidas por la diosa Durga. En el templo Karni-Mata, en la región de Rajastán, viven unas 20.000 ratas. "Se les da de comer y los animales se vuelven cada vez más mansos", comenta Hutterer. Se dice que si una rata te camina por encima de los pies descalzos, la suerte estará de tu lado.

Imposible conocer la cifra exacta, pero se calcula que en el templo Karni-Mata, en la India, viven 20.000 ratas.

6. Las ratas pueden detectar explosivos

¡Qué se cuiden los sabuesos, porque las ratas les pueden hacer la competencia! Hay ciertas especies de ratas capaces de olfatear tan bien como un perro. Las Cricetomys, ratas africanas gigantes, de 40 a 50 cm de largo, son especialmente entrenadas para detectar explosivos. Una vez que lo encuentran, no se mueven del lugar. Estos animales se han convertido así en un muy útil asistente en la búsqueda de minas terrestres, por ejemplo, en Tailandia, Angola, Camboya y Mozambique. "Pero ésto es algo que nuestra rata de alcantarilla jamás lograría", concluye Hutterer.

Autora: Katharina Peetz (VR/CP)

