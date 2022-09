Las obras surrealistas de un niño de 10 años se venden por cientos de miles de dólares

Conozca al nuevo niño prodigio del mundo del arte: Andrés Valencia aún no ha empezado la escuela secundaria, pero ya tiene una exposición individual en Nueva York y ha debutado con fuerza en una subasta en Hong Kong. Sus cuadros de estilo surrealista han alcanzado ya precios de hasta 230.000 dólares.

"Si ves a un niño haciendo bocetos en papel con un mercado, mucha gente piensa que esos dibujos no deben ponerse en una galería", dijo Valencia a The New York Times. "A veces la gente mayor no lo entiende", agregó.

La gente espera para ver la pintura en vivo del artista contemporáneo de 10 años Andrés Valencia durante la feria Art Miami.

Andrés Valencia reflexiona sobre la guerra con "Invasión de Ucrania"

Recientemente, Valencia, afincado en San Diego, Estados Unidos, apareció en varios medios de comunicación por crear a principios de este año una escena abstracta llamada Invasión de Ucrania, inspirándose en el Guernica de Picasso. En la esquina superior izquierda, un solo ojo llora sobre una bandera ucraniana. En el centro, un amenazante soldado con un brazalete de bandera rusa empuña una ametralladora.

A principios de este mes, se pusieron a la venta impresiones de Invasión de Ucrania en el sitio web del artista, y todo lo recaudado se destinó a la Fundación Klitschko, que apoya a la juventud ucraniana, según The Smithsonian Magazine.

Pero Valencia, que se propone pintar todos los días, no es ajeno a la venta de sus obras: el pasado diciembre hizo historia al ser el artista más joven en exponer en Art Miami, donde vendió toda su colección de 17 cuadros en tres días por precios que oscilaban entre los 5.000 y los 20.000 dólares, según el New York Post.

Entre los compradores que ahora poseen un original de Valencia se encuentran Jordan Belfort, Brooke Shields, Channing Tatum y Sofía Vergara.

Valencia: "Me alegra poder hacer feliz a la gente"

En junio, Valencia llevó su arte a Nueva York para una exposición individual en la galería Chase Contemporary del SoHo. Las 35 obras expuestas se vendieron por un valor de entre 50.000 y 125.000 dólares, según informa el New York Times.

Ese mismo mes, la obra Ms. Cube de Valencia, una colorida representación cubista de una mujer elegante, se vendió en una subasta por unos 160.000 dólares en la Phillips de Pury de Hong Kong.

"Me alegra poder hacer feliz a la gente con mi arte y que puedan colgarlo en sus casas", dijo Valencia en la galería Chase, según el New York Times.

Andrés Valencia suspira su pintura durante la feria Art Miami en Miami, Florida, Estados Unidos, 04 de diciembre de 2021.

Temprana carrera artística

Valencia empezó a los 4 años, cuando sus padres se dieron cuenta de que pasaba horas en el comedor de su casa en San Diego, a lo que pasó a vender acuarelas por unos 20 dólares a amigos de la familia, según el medio estadounidense.

Bernie Chase, propietario de Chase Contemporary, fue uno de ellos. Subió su oferta por una obra a 100 dólares, y Andrés, acompañado por su madre, Elsa Valencia, de 48 años –diseñadora de joyas cuando no acompaña a su hijo a las exposiciones de arte–, contraatacó con una petición de 5.000 dólares. Chase aceptó.

"Llevo 20 años en el negocio del arte", dijo Chase. "He trabajado con tipos como Peter Beard y Kenny Scharf. Andrés tiene el potencial para ser así de grande, o más".

Una persona sostiene el catálogo del artista contemporáneo Andrés Valencia, de 10 años de edad, durante la feria Art Miami en Miami, Florida.

Influencias del niño prodigio

El joven artista dice que su obra está influenciada por Picasso, Jean-Michel Basquiat, George Condo, Salvador Dalí y Amedeo Modigliani. En el estudio, le gusta escuchar a los Beatles, Jimi Hendrix y Freddie Mercury, dice al New York Post.

Y a pesar de codearse ya en un mundo de adultos, Andrés Valencia sigue siendo un niño: el joven artista asegura que Pokémon y las figuras de acción del ejército Click N' Play también son fuente de inspiración para su arte. Asimismo, según la NPR, Valencia utiliza el dinero para comprar monedas de Roblox o consolas Nintendo Switch para todos sus amigos. Aun así, parte de su dinero también lo ha donado a la investigación del SIDA y a organizaciones benéficas para niños.

"Mi hijo es un artista, pero primero es un niño", dijo, por su parte, su madre. "Es un niño, no una celebridad", afirmó.

Editado por Felipe Espinosa Wang.