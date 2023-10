Asombrosa imagen del cuerpo más volcánico del sistema solar

La superficie cicatrizada y sulfurosa del cuerpo más volcánicamente activo del Sistema Solar acaba de aparecer en nuevas y espectaculares imágenes de la sonda espacial Juno.

La nave de la NASA sobrevoló la luna Io de Júpiter el 15 de octubre, acercándose a tan sólo 11.680 kilómetros de su infernal superficie. Las nuevas imágenes muestran la región polar norte de la luna, e incluso captan algunos humos volcánicos de erupciones en curso.

Dado que se estima que unos 150 de sus 400 volcanes pueden hacer erupción en cualquier momento, resulta interesante poder ver la luna en acción.

Científicos afirman que estas imágenes son las mejores y más claras que hemos tenido de Io desde la sonda Galileo a Júpiter, que estudió al gigante planeta gaseoso y sus lunas entre 1995 y 2003.

"Imágenes como éstas proporcionarán a la investigación de Io abundante trabajo de análisis durante años", escribe Jason Perry, de la Universidad de Arizona, antiguo miembro de la misión Galileo.

Io, un objeto fascinante

Es solo un poco más grande que la Luna de la Tierra, y está absolutamente plagada de volcanes. Las imágenes infrarrojas la muestran moteada a medida que el material fundido de debajo de la superficie asciende, creando vastos lagos de lava.

Imagen de Io del 5 de julio de 2022. Imagen: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM/Cover Images/picture alliance

Esto se debe a su agitado entorno gravitatorio. La órbita de Io alrededor de Júpiter es una elipse, lo que significa que la influencia gravitatoria de Júpiter varía, cambiando la forma de la luna a medida que orbita. Además, las otras lunas galileanas (Calisto, Europa y Ganímedes) ejercen su propia atracción gravitatoria sobre Io. Esto crea un calentamiento por fricción en la pequeña luna que derrite sus entrañas, que luego se esparcen por toda la superficie.

El efecto es tremendo. El flujo constante de gas de dióxido de azufre que emana de Io es expulsado hacia la órbita de Júpiter, donde forma un enorme toro de plasma que es constantemente desviado y acelerado a lo largo de las líneas del campo magnético del planeta gigante.

Cuando llega a los polos, este material cae en la atmósfera de Júpiter, interactuando con el material que hay en ella para generar auroras ultravioletas, invisibles a simple vista, pero las más potentes del Sistema Solar.

Las nuevas imágenes revelan nuevos detalles de la región polar norte de la luna, que presenta montañas no volcánicas de hasta 6.000 metros de altura. Al no ser volcánica, no cambia tanto con el tiempo como algunas de las regiones más activas.

Y Juno aún no ha terminado. La sonda realizará sobrevuelos espectacularmente cercanos en los próximos meses; el 30 de diciembre de 2023 y el 3 de febrero de 2024, está previsto que se acerque hasta 1.500 kilómetros de la superficie de Io.

ee (Science alert, NASA)