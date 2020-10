Las noches de Berlín bajo el primer toque de queda en 70 años

Los más famosos clubes de música electrónica de Berlín

Golden Gate

"Si la música techno fuera un recurso natural, el Golden Gate sería la veta principal de oro", comenta un visitante. El club es frecuente objeto de cobertura nacional e internacional. Hay menciones en el New York Times y el británico The Guardian, que lo nombran como ejemplo de que a los berlineses todavía les gusta celebrar entre ruinas. La impresión no es muy traída de los cabellos.