Las mujeres mezcaleras se abren paso en México

"Un grupo de veinte amigas mezcaleras nos dimos cuenta de que, al estar juntas, el gremio del mezcal por fin nos escuchaba. Cuando estábamos solas, nadie nos hacía caso, y debíamos estar siempre detrás del esposo, del papá o del hermano”, cuenta a Deutsche Welle la productora Dena Chagoya desde Oaxaca.

Así fue que unieron fuerzas, y hoy son más de 200 mujeres distribuidas por todo el país que conforman la asociación "Mujeres del Mezcal y Maguey de México".

"Las mujeres hemos estado históricamente ligadas a la tradición y cultura del mezcal, sin embargo, nos llaman campesinas, cocineras, mujeres del hogar, todo, menos mezcaleras”, indica Chagoya, ligada en quinta generación a la fabricación del mezcal, y en la actualidad, presidenta del Capítulo Oaxaca de la entidad que las nuclea.

"Nuestras ancestras mezcaleras nunca fueron reconocidas como tales”, lamenta. "Pero nosotras somos la primera generación de mezcaleras visibles”, apunta orgullosa.

Un destilado con historia

Para todas ellas, por cierto, la fabricación del mezcal significa mucho más que una actividad comercial. "De bebé me ponían mezcal en las encías cuando me nacían los dientes, me soplaban mezcal en la espalda para quitarme los problemas respiratorios, y me daban friegas de mezcal cuando estaba estirándome, en la adolescencia”, recuerda Chagoya.

"El mezcal para mí es abrazar a mis ancestros”, resume, por su parte, Yolanda Ruíz Sánchez, Presidenta de Mujeres del Mezcal y Maguey de México. "Es parte de nuestra cultura líquida”, explica la productora en diálogo con este medio. Y, en otras palabras, bien lo condensa el refrán popular: "Para todo mal, mezcal, para todo bien, también”.

Mujeres mezcaleras en acción

Y en su producción, están las mujeres. "Las mujeres mezcaleras están presentes en todos los eslabones de la cadena productiva: la que siembra, la que realiza investigación científica, la que tiene sus tierras con agaves [planta a partir de cuya fermentación y destilación se obtiene el mezcal, N. de la R.], la que produce los destilados, la que tiene su propia marca, la que es mixóloga o catadora”, detalla Ruíz Sánchez.

"Y en nuestra asociación encuentran capacitación, asesoría y acompañamiento para cumplir sus sueños”, indica la lideresa.

"Caminamos juntas, aprendemos de todas y fortalecemos la cadena de destilados en México, con la finalidad de ofrecer productos artesanales de calidad, porque en cada botella, van los sueños de muchas familias”, resalta, en tanto, Jeiry Toribio Jiménez, química bióloga y productora, desde el Municipio de Acapulco.

Camino con dificultades

Con todo, no fue fácil llegar hasta aquí. "Nos hemos dado cuenta que adolecemos de lo mismo, y nuestras tristezas, alegrías y desencuentros, han sido muy similares en nuestras historias, pero no estamos solas”, reflexiona Dena Chagoya.

"Al inicio, me corrían de las fábricas los maestros mezcaleros, con risas burlonas y sarcásticas, o frases como 'Usted qué sabe de hacer mezcal', recuerda Toribio Jiménez. "Pero ahora nos hemos ganado la confianza de muchos y nos empiezan a ver como referentes”, destaca.

"Muchas de nosotras fuimos intimidadas y amenazadas por 'estar haciendo borlote' [escándalo y desorden, N. de la R.] o 'despertando' a mujeres, que 'deberían' estar en su casa”, revela, en tanto, la presidenta de la asociación.

"Pero, a pesar de todo, fuimos creciendo, con grandes mujeres en cada estado de nuestro país”, asegura.

Tampoco le temen a la competencia del más conocido tequila. "Es que le lleva 20 años de denominación de origen al mezcal, que es recién del año 1994”, explica Ruíz Sánchez. "Pero el mezcal guarda grandes notas en su sabor, y está conquistando a pasos agigantados los paladares más selectos del mercado internacional”.

Las mujeres del Mezcal están para demostrarlo.

(cp)