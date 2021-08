Las mujeres afganas temen lo peor

Hasta ahora, los talibanes han dado señales de moderación, incluso tras tomar Kabul, la capital afgana. Pero muchos observadores advierten que esto es engañoso: a más tardar, cuando la atención internacional se desvíe de Afganistán, los islamistas implementarán radicalmente sus ideas reaccionarias de una sociedad musulmana.

¿De vuelta a la década de 1990?

"Taliban 2.0 es exactamente igual que la versión anterior, no han cambiado", aseguró Saad Mohseni, director de la mayor empresa de medios afgana, Moby Group, en una entrevista con DW-TV. "Las mujeres y las niñas tendrán que volver a vivir como lo hicieron en la década de 1990".

Los talibanes controlaron gran parte Afganistán desde 1996 y hasta que fueron derrocados en 2001 con apoyo de la misión "Libertad Duradera", dirigida por Estados Unidos. Bajo su Gobierno, las mujeres no podían salir a la calle sin burka y sin compañía masculina. A las niñas no se les permitía ir a la escuela.

Eso es exactamente lo que Mohseni predice que les espera ahora en todo el país: "No se les permitirá trabajar y ni siquiera podrán ir al hospital si no están acompañadas por un pariente masculino".

Mujeres informan de amenazas de matrimonios forzados

Según los informes, esto ya ha ocurrido en varias de las provincias que los talibanes han conseguido controlar. "Quiero estudiar en la universidad, pero los talibanes no nos permitieron ir a la escuela", dijo una joven a DW en Kabul. Había huido de la provincia de Tachar, controlada por los talibanes desde principios de agosto.

En la provincia de Kandahar, se dice que los combatientes talibanes llevaron a nueve empleadas bancarias de sus lugares de trabajo a casa. Sus instrucciones: deben quedarse en casa, un pariente varón puede ocupar sus puestos.

"Los talibanes entraron en las mezquitas y les dijeron a todos que sus combatientes se casarían con viudas y mujeres jóvenes", dijo una mujer con burka a DW en Kabul, razón por la cual huyeron a la capital.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó en un tuit de "particularmente espantoso y desgarrador" cómo las mujeres y las niñas estaban siendo despojadas de sus derechos ganados con tanto esfuerzo.

Sanciones públicas por infracciones

Los talibanes castigan las violaciones de sus órdenes con penas draconianas: en la década de 1990, las mujeres fueron encarceladas, torturadas e incluso asesinadas. Azotes y las ejecuciones fueron llevados a cabo, a menudo, en público. Eso podría volver a suceder, las activistas por los derechos de las mujeres temen sobre todo por quienes hicieron campaña por mayores libertades, pero también por quienes se han servido de ellas.

El viernes pasado (13.08.2021), la periodista y activista de derechos humanos Mariam Atahi dijo a DW que temía por su vida si los talibanes tomaban Kabul. El mismo día, Victoria Fontan, profesora de estudios de conflictos en la Universidad Americana de Kabul, aseguró también a DW que sus estudiantes "están muy preocupadas por su futuro, por si podrán seguir estudiando, seguir formando parte de la sociedad".

La situación de seguridad en Kabul está empeorando

Ahora que los talibanes se han apoderado de la capital, DW no ha vuelto a tener noticias de Mariam Atahi. Sin embargo, la francesa Victoria Fontan habló este lunes con varios medios de su país de origen. Actualmente se encuentra en la sede de la empresa de seguridad canadiense GardaWorld. Pero no pueden llegar al aeropuerto de la capital, desde donde Francia también lleva a sus ciudadanos a un lugar seguro, porque no tienen escolta, dijo a la estación de radio RTL. En cualquier caso, aspira a quedarse en Kabul el mayor tiempo posible para proteger a sus estudiantes y, de ser posible, negociar directamente con los talibanes sobre su seguridad.

(ms)