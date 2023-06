Un oso polar camina sobre una fina capa de hielo en Svalbard, a finales de la primavera. El hielo se adelgaza allí cada año, a medida que el área se calienta siete veces más rápido que el resto del mundo. Todas las fotos ganadoras se exhibirán en la exposición Above Us Only Sky, en la Abadía de San Galgano, en Siena, Italia. El festival tendrá lugar del 30 de septiembre al 19 de noviembre de 2023.