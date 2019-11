Las fronteras necesitan libertad

El Muro de Berlín y su caída, según el cine y la televisión

Más de lo mismo:"Querido Muro" ("Liebe Mauer")

Los directores que rodaron luego de la caída del Muro se encontraron con el problema de que este, obviamente, ya no existía. Por eso, algunas escenas fueron rodadas en los lugares donde aún había restos del Muro, o en interiores, con escenografía. Peter Timm, nacido en 1950 en el sector oriental de Berlín, realizó varias películas sobre el tema, como "Meier", "Go Trabi Go" y "Liebe Mauer" (foto).