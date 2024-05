Las empresas chinas usan a México para entrar a EE. UU.

México se consolida como un socio estratégico para la inversión china. Empresas del gigante asiático apuestan por producir en México debido a su posición junto al mayor mercado del mundo: Estados Unidos.

Además, México es el décimo mayor productor de litio del mundo y tiene firmados tratados de libre comercio con más de 40 países. Entre ellos el T-MEC con el resto de Norteamérica. Pero Washington recela de esta invasión de productos chinos que utilizan a México como entrada trasera a Estados Unidos y amenaza con romper el T-MEC e imponer aranceles a México.

