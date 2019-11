Las contradicciones del conflicto de Oriente Medio

Nuevos conflictos y guerras en Oriente Medio han dejado en segundo plano el conflicto entre Israel y los palestinos. Sin embargo, esta semana, dos acontecimientos nos recordaron que el problema, que se remonta a decenios atrás, sigue ardiendo.

El mismo día en que Israel mató por primera vez a un líder militar de la Yihad Islámica en Gaza y ésta luego disparó cohetes contra Israel, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó su sentencia sobre el etiquetado de las mercancías exportadas a la UE desde los territorios ocupados por Israel.

Gaza, un caldo de cultivo de terror

Los dos acontecimientos ponen en el relieve dos factores que revelan por qué el conflicto sigue sin resolverse: las condiciones en Gaza, que se ha convertido en un caldo de cultivo para el terror, y los 600.000 pobladores judíos que se han asentado en un territorio al que la Autoridad Palestina tiene derecho en virtud del derecho internacional.

Con el asesinato selectivo de Baha Abu al-Ata, que aparentemente desempeñó un papel decisivo en la planificación de los ataques terroristas contra Israel, el Gobierno israelí ha demostrado la precisión de la que son capaces sus servicios secretos y sus fuerzas armadas. Al hacerlo, Israel puede estar seguro de un amplio apoyo internacional. Después de todo, ningún estado se queda mirando sin hacer nada frente al terror contra su pueblo.

El terror de Gaza no podrá ser derrotado únicamente por medios militares. Debido a que la Franja de Gaza está en gran medida aislada del entorno, el 80 por ciento de sus 2 millones de habitantes dependen de la ayuda internacional. En pocas partes del mundo, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, es mayor que en Gaza. Además, esta es una de las regiones más densamente pobladas del orbe. Por lo tanto, el negocio del terror seguirá floreciendo en la Franja de Gaza sin una mejora notable de las condiciones de vida.

La postura del TJUE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la obligación de etiquetar los productos procedentes de los territorios ocupados sólo se refiere superficialmente a la protección de los consumidores, que los jueces luxemburgueses se esfuerzan por conseguir. Más bien, apoyan principalmente la política exterior de la UE, que rechaza los asentamientos israelíes como una violación del derecho internacional y como un obstáculo para una solución de dos Estados.

El fallo no es un boicot, como argumentan algunos críticos. Después de todo, los vinos de los territorios ocupados pueden seguir siendo enviados a la UE, solo que con un etiquetado especial. Sin embargo, el fallo tampoco es un medio de ejercer presión sobre Israel, porque el volumen de las exportaciones de los asentamientos en cuestión es demasiado bajo para ello. Lo que probablemente sea más importante para los europeos es que, con un juicio como éste, pueden volver a darse palmaditas en la espalda y decirse a sí mismos lo moralmente grandes que son. Pero la verdad es una sola: no tienen influencia en la política israelí y no cambiarán la política de asentamientos de Israel. (ct/dzc)

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel El primer ministro atacado El convoy del primer ministro palestino Rami Hamdallah, de Fatah, fue atacado cuando el dirigente realizaba una inusual visita a la Franja de Gaza, el 13 de marzo. La Autoridad Palestina acusó a Hamás, que gobierna Gaza, de no haber proporcionado la seguridad adecuada. Hamás, en cambio, aseguró que el ataque fue un intento por dañar los esfuerzos de reconciliación.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Se anuncian protestas en la frontera Los palestinos anunciaron una gran manifestación, pacífica, que se realizaría en la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar a las tierras que ahora ocupa el estado judío, que niega de plano esa posibilidad a los miles de palestinos refugiados que fueron expulsados de sus propiedades.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Marcha del Día de la TIerra Unos 30 mil palestinos participaron en las primeras protestas, el 30 de marzo, por el Día de la Tierra, que recuerda las manifestaciones árabes contra los planes de Israel de expropiar territorios. Algunos manifestantes se acercaron a la valla fronteriza y 16 fueron abatidos por las tropas israelíes, que además hirieron a decenas de personas, algunas de las cuales perecieron días después.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Netanyahu: "Los vamos a dañar" Durante un discurso en la ciudad de Sderot, cerca de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo: "Tenemos una norma clara y simple e intentamos expresarla constantemente: si alguien trata de atacarte, levántate y atácalo. No permitiremos, aquí en la frontera con Gaza, que nos ataquen. Nosotros los vamos a dañar a ellos".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Tercera ronda de protestas El tercer día de manifestaciones, el 13 de abril, comenzó con los organizadores llamando a la gente a caminar sobre una bandera de Israel.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Manifestantes heridos Un grupo de palestinos corre a ayudar a un joven herido durante las protestas en la frontera, el 13 de abril. Los manifestantes lanzaron piedras a las tropas israelíes, que respondieron con fuego real. Al menos 45 palestinos perdieron la vida y cientos resultados heridos entre el 30 de marzo y el 27 de abril.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Niño asesinado el 20 de abril Las protestas continuaron el 20 de abril, con algunos palestinos lanzando cometas para transportar cócteles Molotov y bombas incendiarias por sobre la valla fronteriza. Francotiradores israelíes mataron al menos a 4 palestinos ese día, entre ellos un niño de 15 años. El enviado de la ONU para Medio Oriente calificó el asesinato como "escandaloso".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel 15 de mayo: la embajada de Estados Unidos llega a Jerusalén Ivanka, hija del presidente de Estados Unidos, integró la delegación que inauguró la nueva embajada de ese país en Jerusalén. El cambio de ubicación de la legación diplomática desencadenó una nueva ola de protestas en la que 62 personas perdieron la vida. Las muertes han aumentado considerablemente las tensiones en la región.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel EE.UU. ya no es visto como un socio en las negociaciones Mientras Estados Unidos celebraba el cambio de embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, las protestas palestinas seguían adelante con más fuerza. Además, todo coincidió con el 70 aniversario de la fundación de Israel, o Nakba, como llaman los palestinos a ese día en que fueron obligados a abandonar sus hogares por las fuerzas israelíes.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Más de 60 muertos en las protestas Algunas personas trasladan a un manifestante herido en las protestas del 15 de mayo, que marca el 70 aniversario de la Nakba o "catástrofe".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Crímenes de guerra Salah al-Bardaweel, un oficial de Hamás, dijo a la televisión palestina que varias de las víctimas de las últimas protestas eran miembros de ese movimiento islamista. Por su parte, Mahmud Abbas, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), planea presentar una demanda por crímenes de guerra contra Israel ante la Corte Penal Internacional.



