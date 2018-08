Las clamidias pueden causar infertilidad

¿Realmente sabemos suficiente sobre temas sexuales? En cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual, aparentemente no mucho, e igualmente al tratarse las clamidias. Este importante tema no es frecuente en conversaciones de mujeres y menos de hombres, sin embargo puede afectar a ambos de igual manera. Mundialmente, la infección por clamidia es la enfermedad sexual más contraída en el mundo. Esta es provocada por bacterias que comúnmente afectan la mucosa de la vagina, el pene, ano o uretra. No obstante estas bacterias también pueden encontrarse en la boca o faringe.

Precaución en las primeras citas amorosas

El tema de las clamidias no es el más apropiado para una cita romántica o para el primer día de conocerse, sin embargo en el primer encuentro es importante tener en cuenta la importancia de utilizar un buen preservativo. De este modo uno puede protegerse a sí mismo e igualmente a otros. La mejor medida de protección es el uso del condón.

Dejar el miedo y la vergüenza

Dado el caso de estar contagiado es importante saber que el miedo y la vergüenza no son los mejores amigos; un médico si lo es, puesto que si una infección por clamidias es tratada a la brevedad, se pueden evitar posibles daños para la salud. El tiempo de incubación dura entre una y tres semanas.

Las clamidias se transmiten principalmente por vía sexual.

Reconocer la enfermedad: principales síntomas

Reconocer una infección causada por las clamidias no es fácil, pero estar informado sobre los principales síntomas es primordial para evitar que la enfermedad se propague. Estos síntomas son los siguientes: secreción vaginal, anal o del pene, ardor o dolor al orinar, dolor al tener sexo vaginal o anal. En mujeres el sangrado vaginal entre períodos también puede ser un síntoma. No obstante "un 80 por ciento de las mujeres no presentan síntomas”, asegura Norbert Brockenmeyer, director del Centro de Salud Sexual WIR de Bochum.

Infertilidad y otros daños para la salud

"desde un 50 hasta un 60 por ciento de todas las parejas infértiles que se presentan en la clínica tuvieron alguna vez una infección por clamidias. Presumiblemente, este es el principal causante de la infertilidad.” En Alemania, actualmente hay aproximadamente 100.000 mujeres que no pueden tener hijos a causa de las clamidias.

En las mujeres estas bacterias se sitúan en la zona vaginal y desde ahí pueden instalarse en el abdomen. "Una infección hasta puede originar tumores,” dice Borckmeyer. Por otro lado, según su información, en hombres hasta la próstata puede resultar afectada a causa de estas bacterias.

Por otro lado el riesgo de contraer SIDA es más alto, puesto que la mucosidad se vuelve más sensible y permeable.

¿Quién puede ayudar?

Si se presume la posibilidad de haber contraído esta infección es imprescindible consultar un médico e informarle a la pareja, o parejas, para evitar nuevos contagios.

Las mujeres deben consultar a un ginecólogo y los hombres a un urólogo o dermatólogo. "Es importante que tanto la mujer como el hombre reciban tratamiento”, acentúa Brockemeyer.

El tratamiento es efectuado con antibióticos que se deben tomar durante un periodo de siete días. En la mayoría de los casos el tratamiento es exitoso y al llegar su término ya no hay más riesgo de infección.

Después de seis semanas, el paciente debería hacerse un nuevo chequeo para verificar si el tratamiento fue efectivo. Si este no fuera el caso, se tendría que llevar a cabo una nueva terapia. "Hacerse un chequeo para verificar si se está sano o no, es fundamental”, dice Brockmeyer. "Lamentablemente, en Alemania este chequeo no se hace con mucha frecuencia. Sin embargo, en Inglaterra este examen, el llamado "test of cure”, se realiza en el 90 por ciento de los casos, logrando de esta forma una alta tasa de curación.

