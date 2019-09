Las caras de la Marcha Mundial por el Clima

Millones de personas decidieron salir a las calles en todo el mundo este viernes (20.09), en el marco de la Marcha Climática Mundial, una semana entera de protestas iniciada por el movimiento juvenil ‘Viernes por el Futuro' (Fridays for Future).

Los organizadores reclaman el fin de los combustibles fósiles y que los gobiernos implementen el Acuerdo de París.

Aunque los impactos del cambio climático pueden ser diferentes en cada región, los manifestantes de todo el mundo se están uniendo para exigir medidas más rápidas y drásticas a sus gobiernos.

DW habló con diferentes personas, desde México hasta las Filipinas, sobre sus motivos para unirse a estas protestas masivas.

La gerente de producción

"Afrontamos el escenario del ‘día cero' cuando el agua dejó de salir del grifo”, (Chantal Dette, Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

"Lo que más me motiva es que hace un año mi país sufrió escasez de agua y sequía. Afrontamos el escenario del ‘día cero' cuando el agua del grifo djó de fluir. Realmente, las personas del barrio de Cape Flates (un barrio de Ciudad del Cabo), sufrimos.

Soy una persona que vive en una comunidad que está acostumbrada a la violencia y el crimen. Si llega el "día cero”, las personas en muchas áreas privilegiadas podrían instalar pozos en sus propiedades, lo que es muy costoso, mientras que los más desfavorecidos van a quedarse literalmente secos. Para mí, eso es muy alarmante.

No creo que el cambio climático pueda separarse de las cuestiones sociales. Es un tema de justicia humana, de derechos humanos, de justicia hídrica, de seguridad alimentaria. Impacta todos los aspectos de nuestras vidas”.

El taxista

"Haré todo lo que pueda en mi poder para conducir de manera respetuosa con el medio ambiente”, (Emilio Barco de la Rosa, 29, Madrid, España)

"Cada verano, solía ir con mi padre a muchos países. Fuimos a Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica. Me encanta conducir y conocer lugares nuevos.

Mi padre era taxista y yo también lo soy. Pero para mi empresa, he decidido conducir un carro ecológico, un híbrido eléctrico y de gasolina”.

Si tuviéramos una economía sostenible, tendríamos que promover aún más las alternativas que ya existen y también ofrecerlas a un precio asequible.

Exijo que las empresas que todavía están produciendo vehículos con altas emisiones asuman tanta responsabilidad como yo. Estamos considerando empezar una campaña con algunos colegas. Queremos ofrecer nuestro servicio gratuito durante una semana para poder informar a las personas que no protestan. También quiero cambiar la imagen que se tiene de los taxistas”.

La experta en seguros

"Somos ricos y vivimos en una burbuja” (Sherebanu Frosh, 42 - Delhi, India)

"Somos ricos. Desafortunadamente, personas como yo estamos quemando una cantidad desproporcionada de combustibles fósiles y produciendo una cantidad desproporcionada de emisiones que luego tiene que sufrir el resto de la India. El principal motivo para manifestarme es la contaminación del aire, porque ahora mis hijos son pequeños y están respirando aire contaminado”.

Lo que está pasando a nivel local es que todo el mundo está intentando salvar sus propios bosques y árboles. Todo eso está amenazado por el gobierno que intenta vender grandes partes de los bosques.

Los padres estamos intentando salir y luchar por nuestros hijos. Lo intentamos e intentamos, pero solo conseguimos traer tres o cuatro.

Tengo la sensación de que, como padres, no hemos estado a la altura de lo que podríamos haber hecho por nuestros hijos. Pero los niños lo están haciendo ahora, y eso es genial ".

El proveedor de productos

"Había muchas frutas y verduras que solían crecer aquí, pero ahora ya no”. (Wessim Khiari, 25 - Túnez, Túnez)

"Trabajo con agricultores. Realmente están sufriendo. A veces no tenemos agua y a veces nos ahogamos con la lluvia. Había muchas frutas y verduras que solían crecer aquí, pero ahora ya no.”

Ahora los veranos son más largos y calurosos y el invierno ya no es invierno. En vez de cultivar tomates durante cinco meses al año, ahora solo es posible durante dos meses. Muchos agricultores no entienden la conexión entre sus problemas y la contaminación ambiental.

Tenemos mucha industria contaminante. Incluso si cambiamos nuestro comportamiento o intentamos convencer a la gente de ser más respetuosa con el medio ambiente, no será suficiente. Tenemos que actuar a un nivel superior.

Estos días votamos un nuevo Parlamento, por lo que es ahora o nunca que tenemos que actuar y mostrar a nuestros políticos que si no actúan perderán futuros votantes. Solo uno de los 26 candidatos está mencionando temas medioambientales en su campaña”.

La asesora económica

"Tienes que adoptar una posición cuando ves que esto afecta vidas” (Damaris Yarcia, 43 Manila, Filipinas).

"Si pudiera elegir una medida que pudiera tomarse de inmediato, escogería descartar los plásticos en las empresas. La basura es un problema aquí, particularmente cuando va a parar a los océanos. Aquí, nuestro sistema de alcantarillado se bloquea por la basura cuando hay lluvias torrenciales.

Mi conciencia sobre estas cosas cambió cuando hubo un tifón hace unos años. Fue un tifón grande y mucha gente murió.

Tienes que adoptar una posición cuando ves que afecta vidas. Lo que quiero decir es que cuando ves basura en las calles, haces la vista gorda, pero si en la televisión ves como las personas están atrapadas en las inundaciones y no pueden escaparse, es realmente traumático, cambia tu perspectiva sobre el tema, se vuelve personal.

Es la primera vez que voy a una manifestación. Es más que una protesta personal, para mi no importa si hay mucha gente o solo un puñado, mientras que la gente aquí quiera tomar postura.

El vigilante

"Mucha gente dice que protestar no cambia nada”, (Eduardo Dominguez, 21 - Tuxtla Gutiérrez, México)

"Aquí vivimos con carencias, somos cada vez más y hay menos alimentos.

El cambio climático crea pobreza. Cada año es más caliente, cada vez más hay más especies amenazadas.

Aquí, la basura es también un gran problema. Las calles están llenas de basura y todo va a parar a los ríos y luego al mar.

Aquí no hay mucho apoyo a nuestra protesta. Algunos han oido hablar sobre el cambio climático pero no se ha hecho mucho al respecto. Hay muchas personas que dicen que protestar no cambia nada y que de todos modos vamos a morir.

Pero personalmente pienso, por que lo que he visto de Fridays for Future, que las manifestaciones son útiles. Si hay un esfuerzo, puede haber un cambio, incluso si en este caso está en contra el gobierno, que tiene una gran parte de la responsabilidad.

En julio hicimos la primera protesta. Mi principal motivación es mi sobrina de 6 años. Me gustaría que tuviera un futuro digno y las mismas oportunidades que tuve”.

Las declaraciones has sido editadas para su comprensión debido a su extensión.

