“Las acusaciones contra AMLO son eso, acusaciones”

"Los tiempos políticos nunca son producto de la casualidad, son calculados”, dice a DW la analista mexicana Stephanie Henaro, a propósito de la publicación de detalles de una investigación realizada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre supuestos aportes del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del año 2006 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual mandatario de México. "En un año electoral, esto no solo impacta a toda la nación, sino que contribuye a la polarización”, apunta la académica de la Universidad Iberoamericana de México.

Y si bien AMLO desmintió tajantemente las acusaciones, y Mikel Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, declaró a CNN que no existían pruebas que vincularan a López Obrador con el narco, el tema está sobre la mesa y la sospecha quedó instalada, en especial porque las investigaciones periodísticas aparecieron de forma simultánea en tres medios, entre ellos Deutsche Welle, y porque el historial de México en la materia se presta para suspicacias.

"No creo que el Departamento de Estado de Estados Unidos saque unas declaraciones sin ser verificadas. No podemos perder esto de vista, pero sí hay que esperar que salgan más pruebas”, añade Henaro. "Desde hace mucho se dice y se comenta que hay un nexo fuerte entre los políticos y el narcotráfico, por ello es importante que salga a la luz información con claridad, en especial en esta administración, cuyo talón de Aquiles es este tema, porque queda claro que va a pasar a la historia por no haber tomado una sola acción en contra del narcotráfico”, agrega.

¿Cómo debe responder el Gobierno?

Tener el tema sobre la mesa podría ser una oportunidad de reaccionar ante las denuncias y las sospechas que quedan planteadas. Falko Ernst, analista senior en México de International Crisis Group, dice a DW que en estos momentos "sería clave garantizar transparencia mediante mecanismos e investigaciones independientes acerca de las actuales así como las demás acusaciones de corrupción y colusión que se han acumulado a lo largo de este y los pasados sexenios”.

Las denuncias podrían afectar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Imagen: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

En opinión del especialista, dar un paso así "sería un comienzo, una base para crear estructuras que se dedicaran a iluminar y combatir enlaces nefarios entre oficiales y criminales que hacen que el Estado mexicano actúe, demasiado frecuentemente, como una herramienta para fines privados y no para el bien público”. Para Ernst, "sin una lucha coherente contra la corrupción seguirán inefectivas todas las demás políticas para bajar la violencia en el país”.

Henaro, en tanto, piensa que la reacción de AMLO ante las denuncias "son la típica respuesta de su administración, que solamente invalida los temas que no son convenientes”. Para ella, el que la acusación "venga directamente de Estados Unidos saca a relucir la impunidad y la ausencia de justicia que hay en México”. En su opinión, una acción más proactiva de la justicia sería necesaria para romper con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

¿A quién afecta la acusación?

Las acusaciones provocaron un sismo, pero no son necesariamente sorprendentes. "Desde hace mucho tiempo se habla del nexo de la política y el narco, pero esta noticia sí fue una bomba, porque este es un presidente que en su discurso siempre ha subrayado la honestidad, la austeridad, y ese discurso podría caerse, aunque lo ocurrido se encuadra dentro del marco de inacción que ha habido contra el crimen organizado”.

Ernst estima que las acusaciones podrían sorprender a quienes "creen que existe una clara línea divisora entre Estado y crimen, pero ese no es el caso”. De acuerdo con el experto de International Crisis Group, "el crimen organizado forzosamente participa en la política en el país, y una de las puertas de entrada han sido y siguen siendo las elecciones. Esto se manifiesta más allá de los colores de partido o de los niveles de gobierno. Que haya acuerdos no es la excepción, sino la regla”. Sin embargo, también destaca que "las acusaciones contra López Obrador son eso, acusaciones, y no pruebas directas en contra de su persona”.

Ambos expertos consultados por DW coinciden en que lo ocurrido, por tener lugar en época electoral, tiene connotaciones especiales. Para Henaro, el golpe podría ir dirigido tanto a AMLO como a la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. "En este contexto ambos son sinónimos”, estima. Ernst, por su parte, duda de que haya efectos electorales, pero sí ve otras consecuencias. "Es probable que la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, en crisis ya, sufrirá mayores tensiones y una mayor distancia aún”.

