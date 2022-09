DW noticias

Largas filas para huir del reclutamiento en Rusia

El paso fronterizo de Larsi está saturado de vehículos que intentan cruzar de rusia a Georgia. En su mayoría son hombres que huyen del reclutamiento decretado por el Gobierno. No quieren participar en una guerra que no comparten. En muchas partes del país otros se dedican a protestar en las calles. La justicia ha endurecido las penas para quien deserte o no se presente a filas.