Lagarde dimite formalmente del FMI desde el 12 de septiembre

La salida de Christine Lagarde de su cargo como directora gerenta del Fondo Monetario Internacional se hará efectiva a partir del 12 de septiembre, en momentos en que la exministra francesa espera la confirmación sobre su nominación a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

"Me he reunido con el Directorio Ejecutivo y presentado mi renuncia al Fondo con efecto a partir del 12 de septiembre de 2019 (...) Con mayor claridad ahora acerca de mi proceso de nominación para presidir el Banco Central Europeo (BCE) y el tiempo que tomará, he tomado esta decisión en el mejor interés del Fondo, ya que facilitará el proceso de selección de mi sucesor", aseveró Lagarde en un escueto comunicado.

rml (afp, afe)

