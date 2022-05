Lagarde dice que "las criptomonedas no valen nada"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió sobre los riesgos que implican las criptomonedas, sobre todo para quienes no conocen los detalles de cómo funcionan.

Durante una entrevista con emisoras de Países Bajos, Lagarde afirmó que "mi humilde opinión es que las criptomonedas no valen nada, no se basan en nada, y no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad" en las operaciones realizadas con criptodivisas.

La presidenta del BCE también opinó que dichas operaciones deberían ser reguladas porque muchas personas no entienden los riesgos implicados, "lo perderán todo y se sentirán decepcionadas" al final con las criptomonedas.

Durante la entrevista, Lagarde reveló que ella misma no posee ninguna propiedad criptográfica aunque uno de sus hijos sí lo hace. "Es un hombre libre", dijo Lagarde respecto a la decisión de su hijo.

También confirmó que el Banco Central Europeo mantiene un proyecto destinado a crear un euro digital como divisa. Sin embargo, reiteró que el euro digital podría comenzar a circular apenas dentro de cuatro años. Gracias al respaldo del BCE, el funcionamiento de la futura divisa europea "será muy diferente" al de las criptomonedas.

EL(El Economista, Observatorio Blockchain)