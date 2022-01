La victoria en Barinas lanza "un mensaje muy claro" al chavismo

El líder opositor venezolano Juan Guaidó consideró este lunes (10.01.2021) que la victoria ayer del candidato Sergio Garrido, también detractor del Gobierno de Nicolás Maduro, en la repetición electoral del estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- mandó "un mensaje muy claro y de firmeza".

En una rueda de prensa en Caracas, el político afirmó que el mensaje es para "toda la dirigencia" opositora y para "el régimen", como denomina al Ejecutivo de Maduro, de cuyos líderes dijo saber que "se fueron muy rápido de Barinas". "Barinas nos da una lección a todos los venezolanos, a la dictadura, de resistencia, de coraje, de foco, de unidad, de desprendimiento por parte del liderazgo de Barinas, de humildad", sostuvo antes de subrayar que "la soberbia no es buena consejera en política".

Garrido ganó este domingo en la repetición electoral de ese estado llanero, al obtener 172.497 votos (el 55,36%) frente al candidato oficialista, Jorge Arreaza (canciller entre 2017 y 2021), que obtuvo 128.583 (el 41,27%). Garrido fue recibido hoy entre aplausos en la Catedral de Barinas. "Barinas despertó", dijo el sacerdote Víctor Manuel Roa en una misa repleta... y de nuevo aplausos. "Oremos por nuestro gobernador Sergio Garrido, que fue David frente a un Goliat".

Advertencias desde el oficialismo

Arreaza, advirtió hoy al vencedor en una declaración: "Insistimos, mucho cuidado señor Garrido porque aquí vamos a estar para defender Barinas, ni un paso en falso porque no le vamos a permitir que se le haga daño al pueblo de Barinas". Y emplazó a los opositores a que "administren bien su victoria" y "no se equivoquen", porque en frente tendrán a "un pueblo, un gobierno y una constitución" que no permitirán "que persigan, que arremetan, que violenten los derechos del pueblo de Barinas".

"Pondremos el pecho, si es necesario, desde el presidente (Nicolás) Maduro hasta el último de los militantes, para impedir que el fascismo le haga daño al pueblo de Barinas", dijo. A juicio de Arreaza, "la derecha pactó alrededor de los violentos" de cara a esta repetición electoral y "el señor Garrido ha sido elegido gobernador". "Como tal le reconocemos, ojalá que el señor Garrido deje de estar a la sombra de los violentos, se ponga los pantalones y asuma el rol que le ha dado el pueblo de Barinas", dijo sin aclarar qué rol considera que le han concedido los ciudadanos al vencedor en las elecciones.

Tras las anteriores elecciones regionales, las de 2017, Maduro nombró "protectores" de estados, un cargo paralelo a los gobernadores, en varias regiones donde la oposición había vencido. No obstante, Maduro se comprometió en junio pasado a no hacerlo en esta ocasión, una decisión sobre la que titubeó posteriormente. "No hemos logrado los objetivos... por ahora", dijo Arreaza este lunes emulando la frase que catapultó a la fama a Chávez tras fracasar en un intento de golpe de Estado en 1992.

Bastión chavista

La región natal de Hugo Chávez fue gobernada por familiares directos suyos desde 1998, cuando era gobernador su padre, hasta ahora, convirtiendo el estado en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y medio. El propio Arreaza estaba casado con una de las hijas del mandatario, fallecido en 2013.

No obstante, el pasado 21 de noviembre, el entonces aspirante opositor Freddy Superlano ganó, por un margen muy inferior al obtenido este domingo -menos del 1%-, al candidato oficialista de entonces, Argenis Chávez, hermano de Hugo, y que renunció a volver a presentarse depués de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara ese resultado por una inhabilitación nunca aclarada de Superlano y ordenara repetir los comicios.

"Ya es evidente" la división del oficialismo

En esta reedición, Guaidó afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo "poca capacidad de fiscalización" y destacó la presencia de "hasta 18 ministros", así como "decenas de generales" que "no pudieron detener lo que era evidente", la victoria opositora. Guaidó mandó un mensaje al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a cuyos militantes dijo que "ya es evidente" que existen "contradicciones internas en los diferentes grupos" que lo componen.

"El mensaje más importante que tiene hoy el pueblo de Venezuela y que da Barinas al mundo entero es que vamos a ver recuperada nuestra democracia, que, sin duda, alguna la organización rinde fruto y que vamos a ver este país renacer en el muy corto plazo", apostilló Guaidó.

