La victoria de Volodimir Zelenski en la guerra de las narrativas

Cuando Volodimir Zelenskiasumió la presidencia de Ucrania, en 2019, pocos creían que el antaño comediante y actor pudiera dirigir el país. Tres años después, todo ha cambiado. Zelenski habla por videoconferencia en el festival de Cannes, en el foro de Davos, en numerosos parlamentos del mundo entero. Sus palabras están bien escogidas, se ajustan a la narrativa del país correspondiente, son emocionales. Más aún: apelan a la conciencia. Casi a diario. Y por todos los canales imaginables.

Zelenski: "Alguien miente"

Ya antes del ataque contra Ucrania, iniciado el 24 de febrero, soplaban vientos de guerra. "Queremos libertad. Y estamos dispuestos a luchar por ella”, dijo Zelenski el 14 de febrero, en un discurso dirigido al pueblo ucraniano. Cinco días más tarde, el 19 de febrero, habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Ucrania quiere paz. Europa quiere paz. El mundo dice que no quiere librar una guerra y Rusia dice que no lanzará un ataque. Alguien miente”, afirmó. Y advirtió, como en otras ocasiones, que la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás tendría repercusiones más allá de las fronteras ucranianas: "Esta no es solo una guerra en Ucrania, sino también una guerra en Europa”.

Pero las palabras del presidente ucraniano no fueron tomadas en cuenta durante largo tiempo. "Incluso cuando las tropas rusas se desplazaron hacia la frontera de Ucrania y los servicios secretos estadounidenses y británicos advirtieron que la invasión probablemente comenzaría pronto, muchos, a todas luces, no lo tomaron en serio, señala Franziska Davies, experta en Europa del Este e historiadora de la Universidad Ludwig-Maximilian, de Múnich. "Muchos políticos, también en Alemania, ignoraron simplemente las informaciones que estaban sobre la mesa desde hacía años o incluso décadas. Por intereses económicos, por ceguera, por falta de voluntad… Es difícil determinar una razón precisa”, acota.

En la mañana del 24 de febrero, el Ejército ruso traspasó la frontera ucraniana en cuatro puntos. Zelenski apeló nuevamente a la comunidad internacional: "Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, si ustedes no nos ayudan hoy, la guerra golpeará mañana a sus puertas”.

Palabras claras

Mientras Vladimir Putin se dirige pocas veces a su pueblo, Zelenski lo hace casi a diario. Y también se ha dirigido varias veces al pueblo ruso. "A todos los ciudadanos de la Federación Rusa que salen a las calles a protestar, quiero decirles: los vemos. Significa que nos han escuchado. Significa que comienzan a confiar en nosotros. Luchen por nosotros. Luchen contra la guerra”, dijo el presidente ucraniano el mismo día en que Putin volvía a declarar en TV su propósito de "desnazificar Ucrania”.

"Putin utiliza una retórica de héroes, de nosotros contra los otros, de un claro enemigo, pero las personas no aparecen, en principio, en su discurso. Pérdida, muerte, duelo, todas esas cosas que son parte constitutiva de una guerra, no son mencionadas”, indica Davies. Zelenski, por el contario, alude siempre a la gente que muere en la guerra, a los heridos. Según la historiadora, le da un rostro humano a la guerra.

En su mensaje al festival de Cannes, Zelenski aludió a la película "El gran dictador", de Charlie Chaplin.

Y también se ha dirigido a los soldados rusos: "¿Por qué habrían de morir? ¿Para qué? Yo sé que ustedes quieren sobrevivir”, les dijo, instándolos a entregarse a las fuerzas ucranianas.

Discursos ante los Parlamentos del mundo

Ya se trate del Bundestag alemán, del Parlamemto francés, del Congreso estadounidense o de la Asamblea Nacional japonesa, los órganos legislativos invitan a hablar a Zelenski. Quieren demostrar así su solidaridad, al menos de forma simbólica. Pero Zelenski quiere más que apoyo verbal y demanda medidas concretas, por ejemplo, un embargo de gas, que considera un imperativo moral.

Especialmente crítico y directo fue el discurso que pronunció por video ante al Bundestag alemán, el 17 de marzo: "Me dirijo a ustedes tras numerosos encuentros, negociaciones, declaraciones y peticiones. Tras medidas de apoyo, que en parte debían haberse tomado antes. Tras sanciones, que, evidentemente, no alcanzan para detener la guerra. Y después de haber visto cuántos vínculos siguen manteniendo sus empresas con Rusia. Con un Estado que los utiliza a ustedes y a algunos otros Estados para financiar la guerra”.

Zelenski dirigió palabras duras a los parlamentarios alemanes el 17 de marzo.

Alusiones históricas

Zelenski habló de un nuevo muro, entre libertad y carencia de libertad, que se fortalece siempre más con cada bomba que cae sobre suelo ucraniano. El presidente recurre a la historia y la narrativa histórica de cada país y, de ese modo, sus discursos dejan una impresión duradera en la opinión pública. "Me dirijo a ustedes en nombre de todos los que han escuchado a los políticos proclamar: ‘¡Nunca más!' Y han visto que esas palabras no tienen valor alguno, porque, una vez más, se intenta en Europa destruir a todo un pueblo”.

"Zelenski se ha convertido en una figura simbólica. Realiza un trabajo muy hábil de relaciones públicas. Y eso no debe subestimarse. Me parece un tanto inadecuado que en Alemania se le reproche hacer un montaje para ponerse en escena. Para las personas que están en guerra, esto es importante. Eso les da esperanza y orientación”, opina Franziska Davies.

