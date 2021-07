La verdadera historia detrás de la renuncia masiva de McDonald's en TikTok

Una serie de vídeos publicados en TikTok han documentado cómo toda la plantilla de un restaurante McDonald's renuncia simultáneamente, alegando malas condiciones de trabajo. Los videos, entre tanto, han acumulado más de 10 millones de visitas desde que se compartieron.

Las imágenes fueron publicadas por @zoey.isback, quien afirma ser un miembro del personal de McDonald's. La usuaria de TikTok aseguró que este restaurante en particular "estaba dirigido por adolescentes y era un espacio de trabajo terrible". Insistió que los motivos de ella y sus colegas no estaban relacionados con cuestiones salariales. "No renunciamos por nuestro salario... los superiores tenían problemas para ayudarnos cuando lo necesitábamos", dijo.

El video

En el video difundido se lee el subtituló: "Bueno, eso pasó hoy y fue muy divertido". Mientras que el pie de foto en pantalla dice: "Cuando todos renuncian inesperadamente al mismo tiempo". Posteriormente filma un cartel de papel, en el que se lee: "Todos renuncian, estamos cerrados".

El video tembloroso hace un paneo por el restaurante, en el que parece haber un trabajador de pie en medio del restaurante, mientras que no se ve a nadie en la cocina en la toma.

Newsweek: la afirmación de que "todo el mundo" renunció es incorrecta

Según reportó Newsweek –quien se dio a la tarea de corroborar los hechos–, los vídeos no son exactamente una representación exacta de la verdad. Si bien es cierto que el vídeo se grabó en el interior de un restaurante McDonald's en La Mesa, California, no es cierto que todos los empleados decidieran marcharse al mismo tiempo.

"El vídeo tergiversa los acontecimientos que se desarrollaron en este restaurante McDonald's", aseguró un portavoz de McDonald's a Newsweek.

El medio estadounidense sí confirmó que un par de empleados renunciaron el 27 de junio y dejaron sus puestos de trabajo una vez finalizado su periodo de preaviso. Otros, no obstante, como se muestra en un segundo vídeo que publicó @zoey.isback, estaban trabajando como siempre en el restaurante y no renunciaron.

"El domingo por la noche, dos empleados de este local dimitieron tras haber entregado previamente a la organización de la franquicia su preaviso de dos semanas. Todos los demás empleados continuaron trabajando sus turnos", aseguró el mismo portavoz, quien confirmó que el restaurante está actualmente "totalmente dotado de personal y operativo".

