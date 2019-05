La verdad o la mentira: ¿quién ganará las elecciones europeas?

La UE sólo parece haberse dado cuenta tarde de que las elecciones europeas también podrían convertirse en el blanco de la manipulación rusa, al igual que Moscú intervino en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Hace tan solo un año, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que ya era hora de "adaptar nuestras normas electorales a las condiciones de la era digital para proteger la democracia europea".

Dos meses más tarde, el Consejo Europeo adoptó un "Plan de acción" para aumentar la sensibilización, la comunicación y el seguimiento de las campañas de desinformación e introducir un sistema de alerta transfronteriza.

Los gigantes de internet se suman

Facebook, Google y Twitter participan en las medidas del Plan de Acción. Han prometido eliminar más rápidamente las cuentas falsas y comprobar mejor las entradas de información falsa. Esto fue precedido por la amenaza de la UE de obligar a las empresas de Internet en el caso, que no participan voluntariamente.

Pero no todo el mundo se fía de las medidas de la UE para hacer algo contra los trolls. En Bélgica hay un solitario luchador contra la fábrica rusa de trolls. Cada mañana, mientras se toma su café en el sótano de su casa, Maarten Schenk comprueba el software "Trendolizer", que él mismo desarrolló. Lo utiliza para localizar artículos que han recibido un número particularmente grande de reacciones o que han sido compartidos con gran frecuencia.

Maarten Schenk forma parte de FactCheck EU, una asociación de casi 20 organizaciones que denuncian artículos falsos en Facebook.

Pero el trabajo de Schenk va aún más lejos: por cada noticia que expone como falsa, envía un informe de verificación a Facebook. Allí, los artículos son castigados por los algoritmos y ya no se comparten tan a menudo. Además, Facebook los etiqueta con una advertencia.

"Carrera armamentista" contra los trolls

Schenk se concentra principalmente en descubrir informes falsos para una audiencia estadounidense. Además, trabaja con "FactCheckEU". La asociación de casi 20 medios de comunicación también intenta tomar medidas contra Fake News en vísperas de las elecciones europeas. Schenk describe su trabajo como una constante "carrera armamentista". "Nunca lo encontraremos todo", admite. "Pero eso no es excusa para no intentarlo al menos." Esto es especialmente importante antes de las elecciones. "En algunos casos, unos pocos cientos de votos en un distrito pueden marcar la diferencia", dice Schenk. "Si un escaño cambia, coaliciones pueden ser posibles o no. Así que eso definitivamente tiene un efecto."

En una conferencia de prensa telefónica, Nathanial Gleicher, jefe del departamento de ciberseguridad de Facebook, acogió con satisfacción este tipo de cooperación. "Nadie puede hacerlo todo solo", dice. Pero la empresa de Internet ha introducido nuevas medidas para mejorar la transparencia: todos los anuncios políticos tienen que pasar por un proceso de aprobación. Esto también significa que debe quedar claro quién pagó por ellos.

Escepticismo saludable

Juliane von Reppert-Bismarck ha elegido otra forma de luchar contra el poder de la propaganda. Las campañas de desinformación y la falta de debate crítico entre los jóvenes usuarios de los medios sociales causaron su preocupación. Así pues, puso fin a su carrera de periodista y fundó "Lie Detectors" (Detectores de mentiras). Von Reppert-Bismarck y su equipo van a las escuelas para entrenar a los votantes de mañana para que no sean manipulados. Hasta ahora han estado viajando por Austria, Bélgica y Alemania.

Ella les da a los jóvenes un mensaje que podría ser útil a cualquier edad: "En el pasado la gente decía: 'No aceptes dulces de extraños'. Nosotros preferimos decir: 'No confíes en los tweets de extraños'".

(gg/cp)

